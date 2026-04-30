برلماني : لقاء الرئيس السيسي برئيس جامعة هيروشيما خطوة استراتيجية لترسيخ تعليم عصري

أكد النائب الدكتور احمد عبد المجيد امين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس جامعة هيروشيما اليابانية يمثل محطة مهمة تعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في بناء منظومة تعليم حديثة قادرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم أن اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم الأساسي والجامعي يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الشراكات الدولية مع المؤسسات التعليمية العريقة، بما يسهم في نقل الخبرات المتقدمة وتطوير أساليب التعليم داخل مصر، على نحو يضمن إعداد أجيال جديدة قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وأشار أمين سر تعليم البرلمان إلى أن تأكيد الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تطوير المناهج الدراسية ورفع كفاءة وجودة التعليم، يعكس التزام الدولة بإحداث نقلة نوعية حقيقية في قطاع التعليم، وليس مجرد تطوير شكلي، بل تغيير جذري يضع الطالب المصري في قلب منظومة تعليمية حديثة تعتمد على الإبداع والتفكير النقدي والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف نائب الاسكندرية أن إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية يمثل خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، حيث يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب لاكتساب مهارات المستقبل، ويعزز من قدرة الدولة على بناء اقتصاد معرفي قوي قائم على الابتكار.

وشدد الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة المصرية على بناء شراكات دولية فاعلة ومثمرة، ويؤكد أن التعليم سيظل على رأس أولويات الدولة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا في الوقت نفسه بالرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في هذا الملف الحيوي.