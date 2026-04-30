زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية | خاص

كشفت زوجة الفنان سامي عبد الحليم عن آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدة أنه لا يزال يخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات تحت الرعاية المكثفة، حيث يقبع في غرفة العناية المركزة منذ تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري أن الحالة الصحية لزوجها تشهد متابعة دقيقة من الفريق الطبي المعالج، مشيرة إلى أن الأطباء يبذلون جهودًا كبيرة لتحقيق استقرار حالته، مع الالتزام بكافة البروتوكولات العلاجية اللازمة.

وأكدت أنه فور تحسن حالته الصحية ، سيتم تحويله إلى أحد مراكز التأهيل الطبي لاستكمال رحلة العلاج، والتي ستشمل برامج تأهيلية مكثفة لمساعدته على التعافي واستعادة قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين يتابع الحالة الصحية للفنان بشكل مستمر، ويحرص على التواصل مع الأسرة للاطمئنان على آخر المستجدات، مؤكدة أن دعمه كان له أثر كبير في تخفيف العبء النفسي عن العائلة.

كما أوضحت أن نقابة المهن التمثيلية ستتولى رعاية المرحلة القادمة من علاج الفنان



واختتمت زوجة الفنان تصريحاتها بالتأكيد على أن الأسرة تقدر الدعم الكبير الذي تلقته من الوسط الفني والجمهور، مطالبة الجميع بمواصلة الدعاء له حتى يتجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت ممكن ويعود إلى جمهوره ومحبيه بكامل عافيته.