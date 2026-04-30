ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة ( YM WELLHEAD ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Yang Ming ) و التي ترفع علم سنغافورة ويبلغ طولها 368 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 15.75 م .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .



أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19655 طن تشمل : 3500 طن يوريا و 4450 طن مولاس و 2798 طن ملح و 8907 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76255 طن تشمل : 13300 طن قمح و 8870 طن خردة و 34060 طن ذرة و 15215 طن فول و 2793 طن عدس و 974 طن زيت طعام و 1043 طن خشب زان .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1891 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 690 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2414 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129920 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 25338 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5551 حركة .