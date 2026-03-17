أمل رمزى : حزب الوفد شهد نقلة وانطلاقة جديدة بفوز الدكتور البدوى

أعربت النائبة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا لـ حزب الوفد وعضو لجنة الاتصال السياسى، عن سعادتها باحتفالية تسليم وتكريم الفائزين فى المسابقة السنوية لحفظة القرآن الكريم للعام السادس على التوالى، مضيفة: أشكر كل من شاركونا فى حفل تكريم أبنائنا من مختلف محافظات مصر، اليوم قابلت أطفالا كنت قابلتهم منذ سنوات واهتموا كل عام للحضور لحزب الوفد، للمشاركة فى المسابقة السنوية لحفظ القرآن.

جاء ذلك خلال كلمتها فى احتفالية نظمتها لتكريم ٧٥ طفلا وطفلة من حفظة القرآن الكريم،للعام السادس على التوالى، فى المقر الرئيسى للحزب بالدقى، تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد البدوى شحاته، رئيس حزب الوفد، بحضور المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقى الرئيس الشرفى لحزب الوفد، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف سابقا، والدكتور القس بشير أنور راعى الأقباط الإنجليين بالجيزة، والدكتور عمرو الوردانى عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ سابقا، ولفيف من قيادات وأعضاء حزب الوفد.



وحضر من قيادات الوفد النائب الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، وفؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب، والنائب عباس حزين عضو مجلس الشيوخ، والسيد الصاوى عضو الهيئة العليا، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الحزب.

وقالت النائبة موجهة حديثها للطلبة من حفظة القرآن الكريم: أبناؤنا الطلبة أنتم تحملون رسالة وقيما وأخلاقا تبدأ من حفظ القرآن الكريم، اليوم أشهد حضور أبناء من جميع المحافظات، معربة عن تقديرها لآباء وأمهات الطلبة ممن ساعدوا فى وﻻدة هذه الحظة الرائعة.



وأكدت النائبة أمل رمزى، أن هذا العام يفرق معها كثيرا خاصة أن حزب الوفد اليوم يرأسه الدكتور السيد البدوى، مشيرة إلى أنها لمست نقلة نوعية بارزة للحزب الذى شهد انطلقة جديدة فى وجود الدكتور السيد البدوى.



يذكر أن الاحتفالية تضمنت تكريم ٧٥ من الطلبة حفظة القرآن الكريم:

المستوى الأول القرآن الكريم كاملا: عمر عبدالرحمن فتحى ( بنى سويف ) ذوى الهمم، أروى محمود محمد عكاشة (جيزة )، إبراهيم حسن محمد فرحات (الشرقية)، جودة محمود جودة (الدقهلية)، عمر محمد فتحى بكر (المنوفية)، سجود سمير قطب (الجيزة)، أميرة حسن حامد (القليوبية)، إبراهيم محمد يوسف (الجيزة)، عبدالرحمن محمود بلال (القليوبية)، صفية حسام عبدالله (الدقهلية)، مصطفى إسماعيل عبدالفتاح (الغربية)، آلاء محمد عبدالوهاب (الغربية)، مريم أحمد مجدى (دمياط)، رنا محمود صابر (الجيزة)، ياسر هندى محمد حسين (الجيزة)، روضة هانى النواصيرى (دمياط)، مازن محمد عزت فوزي (شرقية)، أحمد عمر سعيد، ساميه عادل مجدى (المنصورة)، نور محمد عبدالمقصود (المنصورة)، كريم محمد، احمد الجيزة، محمد خالد على الجيزة، محمد حسام عبدالكريم.



المستوى الثانى الـ٢٠ جزءا لمسابقة القرآن الكريم : مريم حسام محمد سعودى (قليوبية)، مصطفى أبواليزيد محمد (قليوبية)، هدى طارق حسن فهمى (الغربية)، حبيب طه عيد على (الجيزة)، حبيبة نور عبدالحليم (الجيزة)، آيات أحمد سعد (الجيزة)، مريم نصر سيد (الجيزة)، عبدالرحمن سيد رمضان (الجيزة )، لبنى محمد الشحات (المنصورة)، ساندى مهدى (الجيزة) ميسون محمد عدلى (الجيزة)، روان عبدالعزيز محمد نجيب (المنصورة )، سما حسام عبد الغني (الجيزة)، وفاء جميل السيد الجيزة، احمد حسن محمد (الإسماعيلية)، ساره حجاج أحمد.



المستوى الثالث الـ١٥ جزءا للقرآن الكريم: بسمه احمد محمد (القاهرة، خديجه احمد رجائى (الجيزة)، احمد سمير عيد خميس (الجيزة)، سلمى محمد طاهر (الجيزة)، محمد مصطفى احمد (الهرم)، عمر وائل محمود (القاهرة)، معاذ إسلام محمد (الزاوية الحمراء)، ندا احمد عبدالمرضى (القليوبية)، على محمود عز الرجال (المنصورة)، حنين محمد، عبدالمنعم (المنصورة)، منه طه عبدالتواب (ابورجوان)، احمد محمد عبدالوهاب المزين (ابشواى)، اسماء محمد عبدالفتاح (الغربية)، تسبيح طارق عساكر (البدرشين)، مازن يحيى محمد (الزقازيق)، اسلام عبدالعليم.



المستوى الرابع الـ١٠ أجزاء لمسابقة القرآن الكريم : كريم إبراهيم علام (حفظ برقم الآيه، سما ممدوح بكر بكر (الجيزة )، احمد محسن جمال (الاسكندرية) عصام محمد عصام (القليوبية)، مريم حسام الدين عبدالفتاح (الجيزة)، رقيه حسن محمد فرحات (الشرقية)، سجده محمود محمد محمد (القاهرة)، عبدالله مصطفى حسين (القليوبية)، مالك سمير قطب (منيل شيحه)، منى حسن حامد (القليوبية)، رويدا حسين السيد (الفيوم)، سما مصطفى ماهر (أبورجوان)، حنين حسن محمد (الجيزة)، جنات محمد احمد(الجيزة)، ملك محمود اسماعيل(الجيزة )، جنى عمر شاهين (الجيزة)، ملك محمد شعبان جورج ( لفيوم )، ريتاج عماد الدسوقى محمد (القاهرة)، احمد حسام رمضان، محمد السيد احمد، جويريه محمد هارون (الفيوم).



يذكر أن النائبة أمل رمزى أجرت المسابقة، تحت إشراف علماء الأزهر الشريف وبحضور قيادات الحزب والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والأحزاب والعمل العام، يومى ٤ و٥ مارس الجارى، للأطفال من سن ٥ وحتى ١٢ عاما.



وحددت «رمزى» جوائز لـ ٤ مستويات الأول لحفظة القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثانى لحفظة ٢٠ جزءا، والمستوى الثالث لحفظة ١٥ جزأ، والمستوى الرابع لحفظة ١٠ أجزاء من القرآن الكريم.