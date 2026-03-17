رئيس الوفد يخصص 200 ألف جنيه لتشجيع البحث العلمي فى موضوعي «الأخلاق فى القرآن والسنة»

أكد الدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من عقد وثيقة للمواطنة فى التاريخ وهى وثيقة المدينة فعندما هاجر سيدنا رسول الله إلى المدينة المنورة جاءه سكان المدينة وكان منهم اليهود وكان منهم المسيحيون وكان منهم اللادينيون وكان منهم الأوس والخزرج، وقالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا لنا وماذا علينا فقال لهم سيدنا محمد لكم ما لنا وعليكم ما علينا ومنها خرج مقولة «إن الدين لله والوطن للجميع»،

مشيرًا إلى أن هذا ما قاله سعد باشا زغلول عندما جاءه جورج بك خياط يتحدث باسم الأقباط وقال للزعيم الأزهرى سعد باشا زغلول ماذا لنا وماذا علينا فقال مقولة سيدنا رسول الله «لكم ما لنا وعليكم ما علينا»، فهذا هو صحيح الإسلام وهذا هو صحيح الأديان جميعًا.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوفد فى احتفالية، نظمتها النائبة الدكتورة أمل رمزى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو لجنة الاتصال السياسى، لتكريم ٧٥ طفلا وطفلة من حفظة القرآن الكريم، للعام السادس على التوالى، فى المقر الرئيسى للحزب بالدقى، تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد البدوى شحاته، رئيس حزب الوفد، بحضور المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقى الرئيس الشرفى لحزب الوفد، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف سابقا، والدكتور القس بشير أنور راعى الأقباط الإنجليين بالجيزة، والدكتور عمرو الوردانى عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ سابقا.

وحضر من قيادات الوفد النائب الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، وفؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب، والنائب عباس حزين عضو مجلس الشيوخ، والسيد الصاوى عضو الهيئة العليا، والعميد محمد سمير مساعد رئيس الحزب، ولفيف من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

وأشار الدكتور السيد البدوى إلى أن حزب الوفد بيت الأمة أسس بنيانه الوطنى على قاعدة المواطنة والوحدة الوطنية وما أحوجنا فى مصر خلال هذه الأيام الحرجة التى تمر بها المنطقة العربية ويمر بها العالم الإسلامى ويمر بها العالم جيمعًا من عدوان بربرى لقوى طاغية تستخدم الذراع العسكرية للكيان الصهيونى الذى زُرع فى المنطقة لكى يفتت استقرار ووجود دول كثيرة ومن بين هذه الدول مصر، ويجب علينا جميعًا أن نكون على وعى بما يحدث حولنا وبما يهدد سلامة واستقرار ووجود مصر.



وأشاد رئيس حزب الوفد بالمشاركين فى المسابقة من البراعم الذين رتلوا القرآن الكريم من داخل بين الأمة، كما أعرب عن إعجابه بإحدى المتسابقات التى ألقت قصيدة عن القضية الفلسطينية وعن غزة والمسجد الأقصى، مؤكدًا أنه يسعد دائما عندما يشاهد براعم مصر على وعى كامل باحتلال الكيان الصهيونى لأرض فلسطين وللقدس الشريف فتحرير فلسطين وتحرير بيت المقدس هى أمانة وغاية تتحملها الأجيال القادمة وسيأتى اليوم بإذن الله الذى نستعيد فيه المسجد الأقصى.



ووجه رئيس حزب الوفد الشكر للدكتورة النائبة أمل رمزى على جهودها الكبيرة فى هذه المسابقة للعام السادس على التوالى، كما وجه الشكر لأبنائه وبناته والأسر التى عكفت على تربية هذه البراعم الطيبة التى ستستمر لأجيال وأجيال قادرة على أن تقود الوطن وتقود مصر فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الرسالات السماوية جميعا تدعو الى مكارم الأخلاق والتسامح والقبول بالآخر ، وأؤكد أن الدين هو الخلق فمن حسن دينه حسن خلقه، ووجه الدكتور السيد البدوى بتخصيص 200 ألف جنيه للمسابقة فى العام القادم لأفضل بحثين عن الأخلاق فى القرآن والسنة، والوطن فى القرآن والسنة.