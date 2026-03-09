حزب الوفد يحتفل بيوم الشهيد ويحيي ذكرى شهداء ثورة 1919.. اليوم

ينظم حزب الوفد احتفالا بذكرى اندلاع ثورة 1919 المجيدة، اليوم الإثنين، وكذلك إحياء ذكرى يوم الشهيد.

وتقام الاحتفالية فى الذكرى الـ١٠٧ لثورة 1919 تحت رعاية د. السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، ويتحدث فيها المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقى، الرئيس الشرفى للحزب، واللواء د. سمير عبد الغني أحد أبطال القوات المسلحة المصرية.

تقدم الإحتفالية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد.

استقلال الوطن ضد المستعمر الأجنبى

يذكر أن يوم ٩ مارس رمز لكفاح الحزب وزعيمه سعد زغلول، وكذلك يوم الشهيد ، وهذا اليوم مناسبة لشعب مصر لنحيى فيه جميعا أرواح شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم لكى تبقى مصر عزيزة أبية، وكى يبقى المواطن المصرى آمنًا ومطمئنًا على نفسه وعرضه وماله وأرضه.

من جانبه أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أنه فى يوم 9 مارس "إذ نتذكر شهداءنا جميعا ونترحم عليهم وعزاؤنا فى شهدائنا جميعا أنهم فى جنة النعيم أحياء عند ربهم يرزقون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين".

وأشار " البدوى " إلى أن يوم 9 مارس هو يوم إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام ١٩٦٩،والذى أستشهد أثناء تواجده في الخطوط الأمامية للجبهة،والذى صادف أيضا 9 مارس 1919 والذى استشهد فيه 3400 شهيد مصرى دفاعا عن استقلال الوطن ضد المستعمر الأجنبى، فتحية لأرواح شهدائنا والذين سيبقون أبد الدهر فى قلوب وعقول المصريين منارات خالدة.