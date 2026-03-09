قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
ترامب ينتقد تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران: لست سعيدا
بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين
دعاء الصباح 19 رمضان مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 68 ألف ريال.. أسعار ومواصفات شانجان CS35 بلس في السعودية
200 مليون استرليني.. تحقيق يكشف ممتلكات المرشد الإيراني الجديد في لندن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الوفد يحتفل بيوم الشهيد ويحيي ذكرى شهداء ثورة 1919.. اليوم

حزب الوفد يحتفل بيوم الشهيد ويحيي ذكرى شهداء ثورة 1919
حزب الوفد يحتفل بيوم الشهيد ويحيي ذكرى شهداء ثورة 1919
معتز الخصوصي

ينظم حزب الوفد احتفالا بذكرى اندلاع ثورة 1919 المجيدة، اليوم الإثنين، وكذلك إحياء ذكرى يوم الشهيد.

وتقام الاحتفالية فى الذكرى الـ١٠٧ لثورة 1919 تحت رعاية د. السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، ويتحدث فيها المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقى، الرئيس الشرفى للحزب، واللواء د. سمير عبد الغني أحد أبطال القوات المسلحة المصرية.

تقدم الإحتفالية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد.

استقلال الوطن ضد المستعمر الأجنبى

يذكر أن  يوم ٩ مارس رمز لكفاح الحزب وزعيمه سعد زغلول، وكذلك يوم الشهيد ، وهذا اليوم مناسبة لشعب مصر لنحيى فيه جميعا أرواح شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم لكى تبقى مصر عزيزة أبية، وكى يبقى المواطن المصرى آمنًا ومطمئنًا على نفسه وعرضه وماله وأرضه.

من جانبه أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أنه فى يوم 9 مارس "إذ نتذكر شهداءنا جميعا ونترحم عليهم وعزاؤنا فى شهدائنا جميعا أنهم فى جنة النعيم أحياء عند ربهم يرزقون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين".

وأشار " البدوى " إلى  أن يوم 9 مارس هو يوم إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام ١٩٦٩،والذى أستشهد أثناء تواجده في الخطوط الأمامية للجبهة،والذى صادف أيضا 9 مارس 1919 والذى استشهد فيه 3400 شهيد مصرى دفاعا عن استقلال الوطن ضد المستعمر الأجنبى، فتحية لأرواح شهدائنا والذين سيبقون أبد الدهر فى قلوب وعقول المصريين منارات خالدة.

حزب الوفد ثورة 1919 ذكرى يوم الشهيد د السيد البدوي شحاتة سعد زغلول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

كلب السويس

بعد تصدره الترند.. تفاصيل إصابة "كلب السويس" وكواليس نقله للعلاج

ترشيحاتنا

فوائد النياسيناميد

يعالج الحبوب والتجاعيد .. اكتشف طريقة استخدام النياسيناميد

فول

هنتسحر ايه النهاردة .. فول بالعصفر وطعمية بالجبنة الكريمي

أرز بالبشاميل

مغذية ولذيذة .. طريقة عمل أرز بالبشاميل

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد