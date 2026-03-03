رئيس حزب الوفد يكلف نائبه بتقديم مقترح لتشكيل اتحاد المهنيين

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد اليوم الثلاثاء قرارا حمل رقم 29 لسنة 2026، بتكليف المهندس حسين منصور بتقديم مقترح لتشكيل اتحاد المهنيين الوفديين.

نص القرار فى مادته الأولى بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسـي للحزب، على تكليف المهندس حسين منصور نائب رئيس الوفد بتقديم مقترح لتشكيل اتحاد المهنيين الوفديين.

وتضمنت المادة الثانيه فى القرار أن يتم التواصل مع أعضاء الوفد الممثلين في مجالس النقابات المهنية المختلفة للتعاون في تشكيل اتحاد المهنيين الوفديين.

ونصت المادة الثالثة على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.