هنفطر إيه النهاردة.. الفراخ المشوية وشوربة دجاج بالكريمة والكنافة العادية

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يومي داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان الكريم لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار شهية متنوعة مع شرح كيفية تحضيرها.

طريقة عمل الفراخ المشوية

نقدم لكم طريقة عمل الفراخ المشوية بخطوات الشيف الشربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الفراخ المشوية :

دجاج

كبدة

قوانص

زبيب

فريك

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

زعتر طازج

مرقة بهارات

جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

قرفة

زبدة

طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن:

ضعي ماء في وعاء كبير على النار وأضيفي زعتر طازج وشرائح بصل وخل وملح ثم ضعي القوانص والقلوب أولا واتركيها لتغلي ثم ضعي الكبدة.



ضعي الزبدة في طاسة ساخنة على النار مع بصل وثوم مفرومين وقلبيهم جيدا.

اضيفي الفريك المنقوع في الماء وغطيه واتركيه ثم ضيفي التوابل والبهارات.



في طاسة اخرى ضعي زبده مع بصل وثوم مفرومين وزعتر قطعي القوانص بعد تصفيتها من الماء واضيفيها مع قليل من القرفة الناعمة ومكعب مرقة وملح وفلفل أسود وضيفي الفريك والكبدة والقوانص واخلطيهم سويا بشكل جيد.



افصلي جلد الفراخ عن اللحم ثم قومى بتتبيلها بالملح واحشيها بالخليط ثم ضعي باقي التوابل على الدجاجة من الخارج.

ضعي شرائح البصل فى صينية الفرن وضعي عليها الدجاج وادخليها فرن ساخن حتى تنضج ثم اخرجيها وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شوربة فراخ بالكريمة والنعناع



المقادير

300 جرام صدور دجاج مقطعة إلى قطع صغيرة

250 جرام كريمة طهي

2 ملعقة دقيق كبيرة

مكعب زبدة كبير

2 عود نعناع طازج مفروم

عود زعتر طازج

فص ثوم مفروم ناعم جدا

لتر مرقة دجاج

مكعب مرقة دجاج

¼ ملعقة فلفل أسود

¼ ملعقة بهارات دجاج

1/2 ملعقة ثوم بودرة

½ ملعقة بصل بودرة

ملح حسب الرغبة

طريقة عمل شوربة فراخ بالكريمة والنعناع

تشوح الزبدة مع الثوم ثم يضاف الدجاج

يضاف الزعتر والنعناع والفلفل الأسود ومكعب المرقة وباقي البهارات

يضاف الدقيق و لتر المرقة تدريجيا

تضاف الكريمة و تترك حتي تمام النضج وتقدم ساخنة.

طريقة عمل الكنافة



المقادير

300 جرام كنافة

1/2 كوب سمنة

للشربات:

2 كوب سكر

1/4 كوب ماء

1/4 كوب عسل أبيض

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة عمل الكنافة

للشربات:

فى حلة على النار ضعي ماء وسكر وعسل أبيض وعصير ليمون حتى يمتزج الخليط ويثقل القوام

اخلطى الكنافة وسمنة مذابة في الفود بروسيسور ثم ضعيه في قوالب وادخليه الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي ثم ارشى سقى بالشربات وتقدم