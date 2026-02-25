أبرزها تأسيس هيئة جيل المستقبل.. قرارات هامة للسيد البدوي رئيس حزب الوفد

اتخذ الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد عدد من القرارات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الكاتبة والناقدة الدكتورة عزة أحمد هيكل أستاذ الأدب المقارن، وعميد كلية اللغة والإعلام السابق بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عميدًا لمعهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بحزب الوفد.

من جانبها وجهت الدكتورة عزة أحمد هيكل الشكر والتقدير إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، على هذه الثقة بإصدار قرار تولّيها عمادة معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب، مؤكدة أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تسعى لأن تكون على قدرها في خدمة الوفد وشبابه.

وأعربت عن تطلعها لاستكمال مسيرة الإسهامات التي قدمها من سبقوها في إدارة المعهد، مشيرة إلى أن كل من تولّى هذا الموقع كانت له بصمات واضحة، وأن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق، مع إضافة رؤى جديدة تسهم في تطوير الأداء وتعزيز الدور التثقيفي والسياسي للمعهد.

وأكدت أن أولويات المرحلة القادمة تتمثل في تكثيف برامج التدريب والتأهيل لشباب الوفد على مستوى القاهرة وجميع المحافظات، بما يضمن إعداد كوادر سياسية مؤهلة تمتلك أدوات الفكر والتحليل والتواصل السياسي الفعّال.

كما شددت على أهمية توسيع آفاق التعاون العربي، وتعزيز الرؤية في التعامل مع البرلمانيين العرب بشكل أكثر انفتاحًا، بما يخدم قضايا العمل الحزبي والوطني في إطار من التنسيق والحوار المشترك.

وأوضحت أن السياسة المقبلة للمعهد سترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التعليم، والتدريب، والاستشارات، مع العمل على تحويله إلى مركز متخصص للتدريب والإستشارات على مستوى مصر، يحظى بالثقة والثقل العلمي، ويتعاون مع نخبة من الخبراء والأساتذة والأكاديميين في مختلف المجالات، لا سيما في السياسات العامة، والتواصل السياسي، والدبلوماسية الرسمية والشعبية.

واختتمت بالتأكيد على أهمية تطوير برامج المعهد وآلياته بما يتواكب مع سياسات الحزب الجديدة، وفي ظل رئاسة الدكتور السيد البدوي، بما يعزز من مكانة المعهد كرافد فكري وإستراتيجي داعم لمسيرة حزب الوفد خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الدكتورة عزة أحمد هيكل تخرجت من كلية الآداب – جامعة القاهرة، و حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم نالت درجة الماجستير عام 1986 بتقدير إمتياز عن دراسة في القصة القصيرة والرواية، قبل أن تحصل على درجة الدكتوراه عام 1991 بمرتبة الشرف الأولى عن دراسة نقدية تناولت الأبعاد النفسية والدينية في أعمال جراهام جرين.

وشغلت منصب عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 2011 إلى 2021، وأسهمت في تأسيس أول كلية في مصر والشرق الأوسط تجمع بين تخصصي اللغة والإعلام، كما أطلقت برامج الماجستير الأكاديمية في اللغة الإنجليزية وآدابها والإعلام الرقمي. وتولت كذلك منصب نائب رئيس الأكاديمية للإعلام (2021–2022)، ثم مستشار رئيس الأكاديمية للإعلام عام 2022.

وامتدت خبراتها الأكاديمية إلى التدريس في عدد من الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وجامعة 6 أكتوبر، إلى جانب إشرافها على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه داخل مصر وخارجها، من بينها جامعتا كِنت وبرونل بالمملكة المتحدة.

كما شاركت في عشرات المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وقدمت أبحاثًا متخصصة في الأدب المقارن والسرديات والنقد الثقافي، ونُشرت أعمالها في دوريات علمية مرموقة.

وعلى الصعيد الثقافي والمجتمعي، شغلت عضوية المجلس القومي للمرأة، والمجلس التخصصي الرئاسي لتنمية المجتمع، ولجنة النقد بالمجلس الأعلى للثقافة، كما كتبت مقالًا أسبوعيًا في عدد من الصحف المصرية، وقدمت وأعدّت برامج ثقافية بالتليفزيون والإذاعة المصرية.

ولها عدد من المؤلفات الأدبية والنقدية، من بينها: "ملامح امرأة عصرية"،

"تحرير الرجل"،

"التليفزيونية رحلة نقدية"، "موسوعة بيبليوجرافيا الدراما التليفزيونية"، وكتاب "السرد المقارن" الصادر عام 2024.

ويأتي هذا القرار ليؤكد توجه حزب الوفد نحو دعم العمل المؤسسي والفكري، والاستعانة بالكفاءات الأكاديمية والثقافية لتعزيز دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة.

وأصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بإنشاء كيان تنظيمي جديد داخل الحزب تحت مسمى "هيئة جيل المستقبل"حمل رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ صادر بتاريخ ١٦ فبراير الجارى ، يضم في عضويته قيادات شباب الوفد الذين شاركوا في أحداث ثورة 25 يناير، وواجهوا جماعة الإخوان، وشاركوا في فعاليات ومليونيات جبهة الإنقاذ وثورة 30 يونيو، إضافة إلى دورهم في مساندة الدولة خلال مواجهتها للقوى الظلامية، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى نهاية ديسمبر 2017.

نص القرار

ونص القرار على أن يُختار أعضاء الهيئة من بين أعضاء المكتب السياسي لإتحاد الشباب الوفدي الذين تعاقبوا على تشكيله خلال تلك الفترة، إلى جانب عدد من القيادات المتميزة من أبناء الجيل الذي تجاوز سن عضوية لجان الشباب، وذلك بقرار يصدره رئيس الحزب.

وتضمن القرار العمل على إعداد أعضاء الهيئة سياسيًا وإداريًا وثقافيًا وتنظيميًا، مع تدريبهم على مهارات التواصل والعمل الجماهيري، وتأهيلهم لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية والحزبية على مختلف المستويات.

صندوق خاص لتمويل أنشطة الهيئة

وقضى القرار بإنشاء صندوق خاص لتمويل أنشطة الهيئة، يعتمد على تبرعات رئيس وأعضاء الحزب، على أن تُحدد اللائحة المنظمة آليات الصرف والرقابة المالية.

وأوضح القرار أن المكتب التنفيذي يتولى إعتماد اللائحة المنظمة لعمل هيئة جيل المستقبل، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.