قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
بين الحرب والتفاوض.. هل اقتربت الضربة الأمريكية على إيران؟
تأييد براءة التيك توكر لوشا في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
ستارمر يوجه حكومته بالتوقف عن عرقلة المساعدات ومنع عمل المنظمات الأهلية بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبرزها تأسيس هيئة جيل المستقبل.. قرارات هامة للسيد البدوي رئيس حزب الوفد

الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

اتخذ الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد عدد من القرارات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الكاتبة والناقدة الدكتورة عزة أحمد هيكل أستاذ الأدب المقارن، وعميد كلية اللغة والإعلام السابق بـالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عميدًا لمعهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بحزب الوفد.

من جانبها وجهت الدكتورة عزة أحمد هيكل  الشكر والتقدير إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، على هذه الثقة بإصدار قرار تولّيها عمادة معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالحزب، مؤكدة أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تسعى لأن تكون على قدرها في خدمة الوفد وشبابه.

وأعربت عن تطلعها لاستكمال مسيرة الإسهامات التي قدمها من سبقوها في إدارة المعهد، مشيرة إلى أن كل من تولّى هذا الموقع كانت له بصمات واضحة، وأن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق، مع إضافة رؤى جديدة تسهم في تطوير الأداء وتعزيز الدور التثقيفي والسياسي للمعهد.

وأكدت أن أولويات المرحلة القادمة تتمثل في تكثيف برامج التدريب والتأهيل لشباب الوفد على مستوى القاهرة وجميع المحافظات، بما يضمن إعداد كوادر سياسية مؤهلة تمتلك أدوات الفكر والتحليل والتواصل السياسي الفعّال.

كما شددت على أهمية توسيع آفاق التعاون العربي، وتعزيز الرؤية في التعامل مع البرلمانيين العرب بشكل أكثر انفتاحًا، بما يخدم قضايا العمل الحزبي والوطني في إطار من التنسيق والحوار المشترك.

وأوضحت أن السياسة المقبلة للمعهد سترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التعليم، والتدريب، والاستشارات، مع العمل على تحويله إلى مركز متخصص للتدريب والإستشارات على مستوى مصر، يحظى بالثقة والثقل العلمي، ويتعاون مع نخبة من الخبراء والأساتذة والأكاديميين في مختلف المجالات، لا سيما في السياسات العامة، والتواصل السياسي، والدبلوماسية الرسمية والشعبية.

واختتمت بالتأكيد على أهمية تطوير برامج المعهد وآلياته بما يتواكب مع سياسات الحزب الجديدة، وفي ظل رئاسة الدكتور السيد البدوي، بما يعزز من مكانة المعهد كرافد فكري وإستراتيجي داعم لمسيرة حزب الوفد خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الدكتورة عزة أحمد هيكل تخرجت  من كلية الآداب – جامعة القاهرة، و حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم نالت درجة الماجستير عام 1986 بتقدير إمتياز عن دراسة في القصة القصيرة والرواية، قبل أن تحصل على درجة الدكتوراه عام 1991 بمرتبة الشرف الأولى عن دراسة نقدية تناولت الأبعاد النفسية والدينية في أعمال جراهام جرين.

وشغلت منصب عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 2011 إلى 2021، وأسهمت في تأسيس أول كلية في مصر والشرق الأوسط تجمع بين تخصصي اللغة والإعلام، كما أطلقت برامج الماجستير الأكاديمية في اللغة الإنجليزية وآدابها والإعلام الرقمي. وتولت كذلك منصب نائب رئيس الأكاديمية للإعلام (2021–2022)، ثم مستشار رئيس الأكاديمية للإعلام عام 2022.

وامتدت خبراتها الأكاديمية إلى التدريس في عدد من الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وجامعة 6 أكتوبر، إلى جانب إشرافها على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه داخل مصر وخارجها، من بينها جامعتا كِنت وبرونل بالمملكة المتحدة.

كما شاركت في عشرات المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وقدمت أبحاثًا متخصصة في الأدب المقارن والسرديات والنقد الثقافي، ونُشرت أعمالها في دوريات علمية مرموقة.

وعلى الصعيد الثقافي والمجتمعي، شغلت عضوية المجلس القومي للمرأة، والمجلس التخصصي الرئاسي لتنمية المجتمع، ولجنة النقد بالمجلس الأعلى للثقافة، كما كتبت مقالًا أسبوعيًا في عدد من الصحف المصرية، وقدمت وأعدّت برامج ثقافية بالتليفزيون والإذاعة المصرية.
ولها عدد من المؤلفات الأدبية والنقدية، من بينها: "ملامح امرأة عصرية"،
"تحرير الرجل"،
"التليفزيونية رحلة نقدية"، "موسوعة بيبليوجرافيا الدراما التليفزيونية"، وكتاب "السرد المقارن" الصادر عام 2024.

ويأتي هذا القرار ليؤكد توجه حزب الوفد نحو دعم العمل المؤسسي والفكري، والاستعانة بالكفاءات الأكاديمية والثقافية لتعزيز دوره السياسي خلال المرحلة المقبلة.

وأصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بإنشاء  كيان تنظيمي جديد داخل الحزب تحت مسمى "هيئة جيل المستقبل"حمل رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ صادر بتاريخ ١٦ فبراير الجارى ، يضم في عضويته قيادات شباب الوفد الذين شاركوا في أحداث ثورة 25 يناير، وواجهوا جماعة الإخوان، وشاركوا في فعاليات ومليونيات جبهة الإنقاذ وثورة 30 يونيو، إضافة إلى دورهم في مساندة الدولة خلال مواجهتها للقوى الظلامية، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى نهاية ديسمبر 2017.

نص القرار

ونص القرار على أن يُختار أعضاء الهيئة من بين أعضاء المكتب السياسي لإتحاد الشباب الوفدي الذين تعاقبوا على تشكيله خلال تلك الفترة، إلى جانب عدد من القيادات المتميزة من أبناء الجيل الذي تجاوز سن عضوية لجان الشباب، وذلك بقرار يصدره رئيس الحزب.

وتضمن القرار العمل على إعداد أعضاء الهيئة سياسيًا وإداريًا وثقافيًا وتنظيميًا، مع تدريبهم على مهارات التواصل والعمل الجماهيري، وتأهيلهم لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية والحزبية على مختلف المستويات.

صندوق خاص لتمويل أنشطة الهيئة

وقضى القرار بإنشاء صندوق خاص لتمويل أنشطة الهيئة، يعتمد على تبرعات رئيس وأعضاء الحزب، على أن تُحدد اللائحة المنظمة آليات الصرف والرقابة المالية.

وأوضح القرار أن المكتب التنفيذي يتولى إعتماد اللائحة المنظمة لعمل هيئة جيل المستقبل، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد التعليم الاستشارات حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

ترشيحاتنا

هاتف Infinix Smart 20

بطارية جبارة .. إليك أهم مواصفات هاتف Infinix Smart 20 قبل إنطلاقه رسميا

فور

فضيحة جديدة.. فورد تزعم أن السيارات التركية مصنوعة في أوروبا

هواتف موتورولا

كيفية تثبيت النسخة التجريبية من Android 17 الآن على هاتفك؟

بالصور

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

صيام الاطفال
صيام الاطفال
صيام الاطفال

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

لكزس
لكزس
لكزس

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد