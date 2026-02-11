السيد البدوي يصدر قرارا بتشكيل لجنة التنظيم المركزية بحزب الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ١٤ بتاريخ اليوم الأربعاء ١١فبراير ٢٠٢٦، بتشكيل لجنة التنظيم المركزية بالحزب.

وتضمن القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب، وعلى موافقة الهيئة العليا بجلستها المنعقدة فى تاريخ ٩فبراير ٢٠٢٦..

قرر رئيس الوفد فى المادة الأولى بتشكيل لجنة التنظيم المركزية للحزب برئاسة النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب رئيسا، والنائب الوفدى طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ عضواً، والنائبة أمل رمزى عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، ومحمد فايد عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والنائب إيهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والكاتب الصحفى عبدالعظيم الباسل عضو الهيئة العليا للحزب.

ونصت المادة الثانية على أن ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.