رئيس حزب الوفد يحل جميع اللجان الإقليمية والنوعية

قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد حل جميع اللجان الإقليمية واللجان النوعية التي انتهت مدتها بانتهاء انتخابات رئاسة الحزب فى ٣٠ يناير الماضى.

وأضاف القرار الصادر اليوم ٨فبراير ،بعد الاطلاع على لائحة النظام الداخلى للوفد ،وعلى قرار الهيئة العليا المنعقدة في تاريخ ٣فبراير ٢٠٢٥ والذى ينص على الابقاء علي تشكيل الهيئة الوفدية التى إنعقدت فى تاريخ ٢٨أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة عام لحين الانتهاء من انتخابات رئيس جديد للوفد .

وتضمنت المادة الأولى حل جميع اللجان الإقليمية واللجان النوعية التي انتهت مدتها بانتهاء انتخابات رئيس الوفد

ونصت المادة الثانيه يتم تلقي الاقتراحات والأراء الخاصه بمعايير وضوابط تشكيل اللجان الإقليمية الجديدة عبر البريد الالكتروني ([email protected])أو من خلال رسائل الواتس آب علي رقم01023944067خلال ثلاثة اسابيع من تاريخه .



وجاء فى المادة الثالثه يتم تعيين لجان مؤقتة بمعرفة رئيس الوفد بعد العرض على المكتب التنفيذي وفقا لما يرد الينا من افكار واراء واقتراحات تمهيداً لتشكيل كافة اللجان الإقليمية بالانتخاب ووفقا لنصوص اللائحة .

وجاء فى المادة الرابعه ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ،ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.