سفير الهند مهنئا السيد البدوي لفوزه برئاسة الوفد: تجمعنا روابط تاريخية في الكفاح لإستقلال البلدين

هنأ سفير الهند بالقاهرة سوريش ريدي، الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بفوزه في انتخابات رئاسة الحزب التي أُجريت في 30 يناير 2026.

وقال سوريش في برقية أرسلها للدكتور البدوي: يسعدني أن أتقدم إلى سعادتكم بخالص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة فوزكم المستحق برئاسة حزب الوفد العريق، الذي تجمعه روابط متجذرة مع القيادات الحزبية والسياسية في الهند منذ فترات الكفاح من أجل تحقيق الاستقلال في البلدين ، ولعل فوزكم واستلامكم مهام رئاسة الحزب يعكس ثقة أعضاء الحزب في خبراتكم الواسعة وكفاءاتكم المشهودة.

وتابع: أتمنى لسعادتكم دوام التوفيق والسداد في عملكم في رئاسة الحزب خلال الفترة القادمة وأن يجمعنا لقاء قريب لتبادل وجهات النظر والآراء بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين سعياً لتعزيز العلاقات بشكل أكبر معكم.