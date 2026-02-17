وفد حزب المؤتمر يقدم التهنئة للدكتور السيد البدوي بمناسبة فوزه في الانتخابات

تقدم وفد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بخالص التهنئة للدكتور السيد البدوي شحاتة بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد في الانتخابات التي أُجريت مؤخرًا، متمنين له التوفيق في قيادة الحزب العريق خلال المرحلة المقبلة.

وضم الوفد كلا من:الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، والدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والنائب السابق أحمد عمران نائب رئيس الحزب، إسلام تمراز رئيس اتحاد الشباب، والدكتور باسم حلقه مساعد الأمين العام، والدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب ،عمرو العطار عضو وكيل لجنه الشئون الاقتصادية بالحزب

وأكد الربان عمر المختار صميدة أن حزب الوفد يُعد أحد أعمدة الحياة السياسية والحزبية في مصر، وله تاريخ طويل في دعم الدولة الوطنية والدفاع عن التعددية السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن المنافسة الانتخابية داخل الأحزاب تعكس حيوية المشهد السياسي وتدعم بناء تجربة حزبية قوية وقادرة على تمثيل المواطنين.



وأضاف أن الحياة الحزبية المصرية تشهد مرحلة مهمة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين القوى الوطنية، بما يسهم في دعم جهود الدولة في التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز دور الأحزاب في التعبير عن مصالح المواطنين والمشاركة في صياغة السياسات العامة.



وشدد رئيس حزب المؤتمر على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونًا وتكاملًا بين الأحزاب السياسية الوطنية، بما يرسخ ثقافة الحوار والتعددية ويعزز الثقة بين المواطن والعمل الحزبي، مؤكدًا أن قوة الدولة المصرية تنبع من قوة مؤسساتها السياسية وتنوع تياراتها الوطنية في إطار الدستور والقانون.



وأكد على تقدير حزب المؤتمر للدور التاريخي لحزب الوفد، ودعم أي جهود تهدف إلى تطوير الأداء الحزبي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.