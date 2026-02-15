قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
لماذا ميز الله صلاة العشاء؟.. لـ 8 معجزات تحدث لمن يحافظ عليها
أحمد موسى عن جهاز مستقبل مصر: طول ما في نجاح هيبقى فيه هجوم وشائعات
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي
3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار فورا.. وحزمة اجتماعية بـ40 مليارا
غطاء سحابي وأمطار ليلاً.. تحذير عاجل للمسافرين على الطرق الصحراوية وجنوب البلاد
صدارة مصرية.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026
رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان
40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر
إحنا من نسل الرسول.. زينة تكشف عن صورة أولادها زين الدين وعز الدين لأول مرة
ترتيب الفرق المتأهلة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

وكيلا مجلس النواب يهنئان الدكتور السيد البدوى برئاسة الوفد

معتز الخصوصي

هنأ الدكتور عاصم الجزار- وكيل مجلس النواب و رئيس حزب الجبهة الوطنية،  الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بفوزه في انتخابات رئاسة الحزب.

وقال "الجزار" في برقية أرسلها لـ " البدوي" يسعدني أن أتقدم إليكم، بخالص التهنئة وأصدق التمنيات، بمناسبة توليكم رئاسة حزب الوفد العريق، أحد أعرق الأحزاب السياسية بمصر، وصاحب التاريخ الوطني المشرف.. وإننا على ثقة بأن قيادتكم الحكيمة وخبرتكم السياسية ستسهم في تعزيز دور الحزب على الساحة الوطنية، واستكمال مسيرته في الدفاع عن الديمقراطية وخدمة قضايا الوطن والمواطن..مع خالص تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، ولحزب الوفد التقدم والازدهار في ظل قيادتكم".

كما هنأ الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب ، الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد بفوزه في انتخابات رئاسة الحزب

وجاء نص البرقية كالآتي:وقال في برقية أرسلها  للدكتور السيد البدوي: يسعدني أن ابعث لسيادتكم بأخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسا لحزب الوفد والذي يعكس مدي الثقة في شخصكم الكريم والتي يوليها لكم أعضاء الحزب الموقر.

واختتم: "وإنني اذ اغتنم هذه المناسبة لاعرب لسيادتكم عن أخلص التمنيات بدوام التقديم والتوفيق .. دعيا المولي عز وجل أن يسدد على طريق الحق والخير خطاكم، وأن يعينكم على تحمل المسئولية من أجل رفعة مصرنا الحبيبة في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ".

الدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب رئيس حزب الجبهة الوطنية الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الدكتور محمد الوحش

