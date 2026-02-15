وكيلا مجلس النواب يهنئان الدكتور السيد البدوى برئاسة الوفد

هنأ الدكتور عاصم الجزار- وكيل مجلس النواب و رئيس حزب الجبهة الوطنية، الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بفوزه في انتخابات رئاسة الحزب.

وقال "الجزار" في برقية أرسلها لـ " البدوي" يسعدني أن أتقدم إليكم، بخالص التهنئة وأصدق التمنيات، بمناسبة توليكم رئاسة حزب الوفد العريق، أحد أعرق الأحزاب السياسية بمصر، وصاحب التاريخ الوطني المشرف.. وإننا على ثقة بأن قيادتكم الحكيمة وخبرتكم السياسية ستسهم في تعزيز دور الحزب على الساحة الوطنية، واستكمال مسيرته في الدفاع عن الديمقراطية وخدمة قضايا الوطن والمواطن..مع خالص تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، ولحزب الوفد التقدم والازدهار في ظل قيادتكم".

كما هنأ الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب ، الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد بفوزه في انتخابات رئاسة الحزب

وجاء نص البرقية كالآتي:وقال في برقية أرسلها للدكتور السيد البدوي: يسعدني أن ابعث لسيادتكم بأخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسا لحزب الوفد والذي يعكس مدي الثقة في شخصكم الكريم والتي يوليها لكم أعضاء الحزب الموقر.

واختتم: "وإنني اذ اغتنم هذه المناسبة لاعرب لسيادتكم عن أخلص التمنيات بدوام التقديم والتوفيق .. دعيا المولي عز وجل أن يسدد على طريق الحق والخير خطاكم، وأن يعينكم على تحمل المسئولية من أجل رفعة مصرنا الحبيبة في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ".