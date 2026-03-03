في اتصال برئيس الإمارات | زيلينسكي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة

عبر الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من رئيس جمهورية أوكرانيا، حيث جرى بحث التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة وتجنب توسيع الصراع فيها لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

من جانبه، وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشكر للرئيس فولوديمير زيلينسكي على تضامن أوكرانيا مع دولة الإمارات.