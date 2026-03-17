صدام ناري أمام نيوكاسل .. برشلونة يطارد التأهل وفليك يحذر من المفاجآت

تحدث هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن المواجهة المرتقبة أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد والمقرر إقامتها مساء الأربعاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد عاد بتعادل ثمين (1-1) من ملعب نيوكاسل في لقاء الذهاب ليؤجل حسم بطاقة التأهل إلى مواجهة الإياب على أرضه ووسط جماهيره.

فليك: مباراة مختلفة وتحدٍ صعب

أكد فليك خلال المؤتمر الصحفي أن مواجهة الإياب ستكون مختلفة تماما مشيرا إلى قوة الفريق الإنجليزي قائلاً: “أتوقع مباراة مختلفة نيوكاسل يمتلك القدرة على الضغط العالي والدفاع المنظم، وهو ما يجعل اللقاء صعبًا للغاية، وقد شددت على ذلك للاعبين".

وأضاف: نيوكاسل يتميز بالقوة البدنية والسرعة في التحولات الهجومية، لذلك علينا تقديم مباراة مثالية لتحقيق الهدف والتأهل.

فليك يحسم مستقبله مع برشلونة

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن مستقبله مؤكدا تمسكه بالاستمرار داخل النادي الكتالوني حيث قال: برشلونة سيكون آخر نادي أدربه في مسيرتي أنا سعيد جدا هنا، وأحظى بدعم كبير من النادي.

وتابع: أحب العمل في برشلونة، وأشعر أنني وسط عائلة رائعة. هدفي هو مساعدة الفريق للوصول إلى أعلى المستويات، ولا أفكر في الرحيل إلى أي مكان آخر.

إشادة بريال مدريد

وعن مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي أشاد فليك بأداء الفريق الملكي، قائلا: ريال مدريد قدم مباراة رائعة هذه هي كرة القدم وكل شيء وارد، سأتابع اللقاء وأستمتع به.

ويأمل برشلونة في استغلال نتيجة الذهاب وعاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، في مواجهة لن تكون سهلة أمام فريق إنجليزي عنيد.

برشلونة هانزي فليك نيوكاسل يونايتد ملعب نيوكاسل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

