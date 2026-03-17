عايش بمفرده.. وفاة معلم بأزمة قلبية داخل مسكنه بكفر الشيخ

لقى معلم بمدينة دسوق بكفر الشيخ، داخل مسكنه بأزمة قلبية مفاجئة، وتبين أن المتوفى يعيش بمفرده داخل مسكنه.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة دسوق، يفيد ورود بلاغ من مدير مدرسة، يفيد وفاة شقيقه «أ.ع» 57 سنة، مدرس، يقيم بمفرده بالطابق السابع ببرج سكني بمدينة دسوق.

بالانتقال والفحص، تبين أن جثمان المتوفى مسجى على ظهره بمطبخ شقته ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

كما تبين وجود جميع متعلقاته مع سلامة جميع النوافذ وباب الشقة، وتم نقله وإيداعه بمستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المبلغ وزوج شقيقته اتصلا بالمتوفى فلم يجب، فذهبا للاطمئنان عليه وفوجئا بوفاته، ولم يتهما أحدًا.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة أزمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1089 لسنة 2026م، إداري قسم دسوق، وأخطرت جهات التحقيق.