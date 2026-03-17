رئيس جامعة كفر الشيخ يناقش سبل تطوير البرامج المميزة بالكليات| صور

عقد مجلس البرامج المميزة بجامعة كفر الشيخ اجتماعه الدوري، لشهر مارس 2026، برئاسة الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير البرامج التعليمية المتميزة وتعزيز تنافسية الخريجين.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل تطوير البرامج المميزة بالكليات المختلفة، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إلى جانب استعراض آليات تحديث اللوائح الدراسية، وتوسيع قاعدة البرامج البينية والتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات المستقبل.

كما تناول المجلس أهمية دعم الابتكار في العملية التعليمية، وتفعيل الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وتنمية مهاراتهم العملية والتطبيقية، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في عدد من الكليات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج المميزة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل، ومواكب للتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة مستمرة في تحديث وتطوير برامجها الدراسية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز من مكانتها الأكاديمية، ويدعم تحقيق رؤية الدولة المصرية في تطوير التعليم العالي.

وأشار الدكتور يحيى عيد، إلى أهمية التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية داخل البرامج المميزة، مؤكدًا ضرورة التركيز على تنمية المهارات الشخصية والمهنية للطلاب، وربط المقررات الدراسية بالواقع العملي، بما يحقق الاستفادة القصوى للطلاب.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ أعمال المجلس، بالتأكيد على أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تقديم برامج تعليمية متطورة تواكب متطلبات العصر، وتسهم في بناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على الإبداع والابتكار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.