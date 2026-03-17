جامعة كفر الشيخ تحصد كأس البطولة في الدورة الرمضانية بالمنصورة| صور

فاز فريق أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ بكأس البطولة في منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة.

وجاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما حققه فريق أعضاء هيئة التدريس يُعد نموذجًا مشرفًا يعكس تميز منسوبي الجامعة في مختلف المجالات، وليس فقط على الصعيد الأكاديمي، بل أيضًا في الأنشطة الرياضية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الرياضية باعتبارها عنصرًا مهمًا في تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وبناء مجتمع جامعي متكامل.

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لجهود متواصلة في دعم الأنشطة الرياضية داخل الجامعة، مشيدةً بالأداء المشرف للفريق، والذي يعكس روح التعاون والإيجابية بين أعضاء هيئة التدريس.

وأضافت أن مثل هذه الفعاليات تُسهم في تعزيز العلاقات الإنسانية وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، بما يدعم منظومة العمل الجامعي بشكل عام.

جدير بالذكر أن تتويج فريق جامعة كفر الشيخ جاء بعد أداء قوي ومتميز على مدار منافسات البطولة، وأظهر اللاعبون مستوى فنيًا عاليًا وروحًا رياضية متميزة.

كما شهدت البطولة تألقًا لافتًا للاعبي الفريق، حيث حصدوا عددًا من الجوائز الفردية، إذ حصل الدكتور محمد عبد الله على جائزة أفضل حارس مرمى، بينما فاز الدكتور أحمد مبروك بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصد الدكتور حسن راغب لقب هداف البطولة.

وفي ختام الفعاليات، جرى التقاط الصور التذكارية احتفالًا بالفوز وكأس البطولة، في أجواء سادتها روح الود والتآلف بين جميع المشاركين.