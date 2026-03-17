السيطرة على حريق بمزرعة دواجن في كفر الشيخ.. صور

تمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن بمركز بيلا.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث حريق في مزرعة دواجن بنطاق عزبة عدس التابعة لمركز بيلا.

انتقل على الفور اللواء حسام نبيه، مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد عبد العزيز، مأمور مركز شرطة بيلا، والمقدم عمر غريب، رئيس مباحث مركز بيلا، وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وجرى السيطرة على الحريق تمامًا ومنع امتداده للمناطق المجاورة، ونتج عن الحادث تفحم المزرعة ومحتوياتها. ولم يحدث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية عدم وجود شبهة جنائية في الحريق.