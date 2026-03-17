لمتابعة معدلات التنفيذ.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المنشآت الجديدة

أجرى الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الجامعية الجديدة بالجامعة، رافقه الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وذلك للاطمئنان على سير العمل والوقوف على نسب الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وخلال الجولة، تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ الأعمال الإنشائية والتجهيزات الجارية بعدد من المنشآت الجديدة، واطلع على معدلات التنفيذ، موجهاً بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ بما يتوافق مع خطة الجامعة للتطوير والتوسع في البنية التحتية.

وأكد الدكتور يحيى عيد، أن جامعة كفر الشيخ تشهد طفرة كبيرة في المشروعات الإنشائية والتطويرية، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لدعم وتطوير منظومة التعليم العالي، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تواكب متطلبات العصر وتسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على استكمال منظومة المنشآت التعليمية والخدمية الحديثة التي تخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية، بما يعزز مكانة الجامعة بين الجامعات المصرية والإقليمية.

وأضاف الدكتور يحيى عيد، أن الجامعة تعمل وفق خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتحديث المرافق الجامعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المنشآت تمثل إضافة نوعية تدعم قدرات الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

كما شدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وفق المواصفات الفنية المعتمدة، بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات في خدمة العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.