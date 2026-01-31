الأهلي يقدّر أيمن أشرف ويرحب بالمشاركة في مباراة اعتزاله

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن النادي الأهلي يكن تقديرًا كبيرًا للاعب الفريق السابق، أيمن أشرف، وذلك عقب إعلان اللاعب اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وأشار إبراهيم فايق إلى أن أيمن أشرف يعد من الأسماء المهمة والمقدرة داخل جدران القلعة الحمراء، حيث كان له دور بارز في مسيرة الفريق وحقق معه بطولات كبيرة على مدار السنوات الماضية.



اعتزال نهائي ومسيرة حافلة

نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أيمن أشرف، أعلن اعتزاله رسميًا كرة القدم بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء والإنجازات. ولفت الإعلامي فايق خلال برنامجه على قناة “إم بي سي مصر” إلى أن أيمن أشرف قد ترك بصمة قوية داخل الفريق، وكان مثالًا للاحترافية والانتماء طوال فترة لعبه مع المارد الأحمر.

الأهلي يعد أيمن أشرف للمستقبل

نقل فايق عن مسؤول داخل النادي الأهلي، أن الإدارة ترى في أيمن أشرف أحد الكوادر التي يمكن إعدادها وتجهيزها للعمل في المستقبل، سواء في المناصب الفنية أو الإدارية، جنبًا إلى جنب مع لاعب آخر مثل كريم نيدفيد. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة النادي للاستفادة من أبنائه بعد الاعتزال، بما يعزز استمرارية الخبرات داخل النادي ويخدم مصلحة الفريق على المدى الطويل.

مشاركة الأهلي في مباراة اعتزاله

أوضح المسؤول أن النادي الأهلي يرحب بالمشاركة كطرف أساسي في أي مباراة تكريمية يرغب أيمن أشرف في إقامتها، بما يليق بتاريخه ومسيرته مع الفريق. وأكد فايق أن رسالة المسؤول اختتمت بالتأكيد على أن الأهلي يقدّر أيمن أشرف بشكل كبير ويثق في إمكانياته، وسيعمل على دعمه وتجهيزه لأي دور مستقبلي يخدم القلعة الحمراء



