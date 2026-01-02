أيمن أشرف: باستثناء منتخب مصر أرشح المغرب والسنغال لحصد لقب أمم أفريقيا

أكد أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق، أن الظروف التي شهدتها مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعلى رأسها طرد محمد هاني خلال الشوط الأول، فرضت على الجهاز الفني إجراء تغييرات اضطرارية.

وقال أيمن أشرف، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: «باستثناء منتخب مصر، أُرشح منتخبي المغرب والسنغال لحصد لقب البطولة القارية».

وأضاف: «ما حدث في لقاء مصر وجنوب أفريقيا أمر طبيعي، فالمنتخب كان تحت ضغط كبير بعد طرد محمد هاني، خاصة أن منتخب جنوب أفريقيا فريق قوي ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات وقدرات مميزة».

وتابع: «منتخب مصر يقدم بطولة قوية من حيث الروح والرجولة إلى جانب المستوى الفني، وهو ما كان له تأثير واضح خلال مواجهة جنوب أفريقيا».

واختتم أيمن أشرف تصريحاته قائلًا: «ظروف مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وطرد محمد هاني، أجبرت حسام حسن على استبدال عمر مرموش للحفاظ على التوازن داخل الملعب».