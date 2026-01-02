قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل سعر دولار اليوم 2-1-2026
خبير سياسي: الهجوم على مقر إقامة الرئيس بوتين كان مخططا بدقة ومتعدد المراحل
"كنز مدفون" يعيد خريطة توزيع المعادن النادرة.. ماذا وجد العلماء؟
غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائد الدعم السريع
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
أيمن أشرف: باستثناء منتخب مصر أرشح المغرب والسنغال لحصد لقب أمم أفريقيا

محمد هانى
محمد هانى
رباب الهواري

أكد أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق، أن الظروف التي شهدتها مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وعلى رأسها طرد محمد هاني خلال الشوط الأول، فرضت على الجهاز الفني إجراء تغييرات اضطرارية.

وقال أيمن أشرف، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: «باستثناء منتخب مصر، أُرشح منتخبي المغرب والسنغال لحصد لقب البطولة القارية».

وأضاف: «ما حدث في لقاء مصر وجنوب أفريقيا أمر طبيعي، فالمنتخب كان تحت ضغط كبير بعد طرد محمد هاني، خاصة أن منتخب جنوب أفريقيا فريق قوي ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات وقدرات مميزة».

وتابع: «منتخب مصر يقدم بطولة قوية من حيث الروح والرجولة إلى جانب المستوى الفني، وهو ما كان له تأثير واضح خلال مواجهة جنوب أفريقيا».

واختتم أيمن أشرف تصريحاته قائلًا: «ظروف مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وطرد محمد هاني، أجبرت حسام حسن على استبدال عمر مرموش للحفاظ على التوازن داخل الملعب».

محمد هانى منتخب مصر حسام حسن

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الصلاة على النبي

سر الصلة بين الصلاة على النبي محمد وصلاة الله على إبراهيم عليه السلام

المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: اللحن في اللغة ضلال والجهل بأساليب العرب يفضي إلى فساد المعنى والفتوى

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

