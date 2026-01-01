بالمواعيد .. طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية حتى نهائي البطولة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين عز: قومي في السنة الجديدة اعملي لجوزك لوك مدام نادية الجندي
بعد 9 سنوات من الشرح.. العلامة محمد أبو موسى ينتهى من شرح كتاب دلائل الإعجاز في الجامع الأزهر
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رياضة

طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية حتى نهائي البطولة

حمزة شعيب

أنهى منتخب مصر منافسات دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليتأهل إلى دور الـ 16.


واستهل منتخب مصر مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم حقق ثاني انتصاراته على حساب جنوب أفريقيا بهدف نظيف، قبل أن يختتم الدور الأول بتعادل سلبي أمام أنجولا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور الـ 16 المنتخب البنيني، ثالث المجموعة الرابعة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة.

وبالنظر إلى جدول مباريات البطولة في الأدوار الإقصائية، يكشف El-Ahly.comطريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية حتى المباراة النهائية.

ربع النهائي

منتخب مصر (في حال تأهله) × الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو – يوم 10 يناير – التاسعة مساءً.

نصف النهائي

منتخب مصر (في حال تأهله) × الفائز من مواجهة مالي وتونس يواجه الفائز من مواجهة السنغال والسودان – يوم 14 يناير – السابعة مساءً.

النهائي

منتخب مصر (في حال تأهله) × الفائز من المسار الثاني.

