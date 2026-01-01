أنهى منتخب مصر منافسات دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليتأهل إلى دور الـ 16.



واستهل منتخب مصر مشواره في أمم أفريقيا بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم حقق ثاني انتصاراته على حساب جنوب أفريقيا بهدف نظيف، قبل أن يختتم الدور الأول بتعادل سلبي أمام أنجولا.

بالمواعيد .. طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية حتى نهائي البطولة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور الـ 16 المنتخب البنيني، ثالث المجموعة الرابعة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة.

وبالنظر إلى جدول مباريات البطولة في الأدوار الإقصائية، يكشف El-Ahly.comطريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية حتى المباراة النهائية.

ربع النهائي

منتخب مصر (في حال تأهله) × الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو – يوم 10 يناير – التاسعة مساءً.

نصف النهائي

منتخب مصر (في حال تأهله) × الفائز من مواجهة مالي وتونس يواجه الفائز من مواجهة السنغال والسودان – يوم 14 يناير – السابعة مساءً.

النهائي

منتخب مصر (في حال تأهله) × الفائز من المسار الثاني.