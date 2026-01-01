قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
رياضة

غياب مصري عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا

تشكيلة الجولة الثالثة
تشكيلة الجولة الثالثة
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما شهدت الجولة الأخيرة صراعات قوية وحسم بطاقات التأهل، مع تألق عدد كبير من النجوم داخل المستطيل الأخضر.

وجاء التشكيل معتمدًا على أعلى التقييمات الفنية خلال مباريات الجولة، حيث حرس المرمى الحارس السنغالي إدوار ميندي، بعد ظهوره بثبات وثقة ومساهمته في الحفاظ على نظافة شباكه.

 

خط الدفاع

وفي خط الدفاع، تواجد الرباعي كواسي وتابسويا من بوركينا فاسو، وسيك من السنغال، دياتا من السنغال، بعدما قدموا أدوارًا دفاعية مميزة إلى جانب المساهمة في بناء اللعب والخروج بالكرة بشكل منظم.

 

خط الوسط

أما خط الوسط فشهد تواجد أوناحي من المغرب، وأونيديكا لاعب نيجيريا، الذي حصل على أعلى تقييم في التشكيل، وكاكوتا من الكونغو الديمقراطية، بعد سيطرتهم على وسط الملعب وصناعة الفارق في إيقاع اللعب.

 

خط الهجوم

وفي الخط الأمامي، تصدر الثلاثي إبراهيم مازا من الجزائر، ومبوكو من الكونغو الديمقراطية، ويونغا من الجابون، المشهد الهجومي، بفضل فاعليتهم الكبيرة أمام المرمى وصناعتهم للفرص وتسجيل الأهداف الحاسمة خلال الجولة.

وعكس التشكيل المثالي للجولة الثالثة التنوع الكبير في مستويات المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن البطولة ما زالت تحمل الكثير من الندية والمفاجآت مع انطلاق الأدوار الإقصائية، في ظل استمرار بروز أسماء جديدة قادرة على صناعة الفارق في المراحل المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.

مياة الشرب بالشرقية
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ذريعة اسماك
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
