غياب مصري عن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما شهدت الجولة الأخيرة صراعات قوية وحسم بطاقات التأهل، مع تألق عدد كبير من النجوم داخل المستطيل الأخضر.

وجاء التشكيل معتمدًا على أعلى التقييمات الفنية خلال مباريات الجولة، حيث حرس المرمى الحارس السنغالي إدوار ميندي، بعد ظهوره بثبات وثقة ومساهمته في الحفاظ على نظافة شباكه.

خط الدفاع

وفي خط الدفاع، تواجد الرباعي كواسي وتابسويا من بوركينا فاسو، وسيك من السنغال، دياتا من السنغال، بعدما قدموا أدوارًا دفاعية مميزة إلى جانب المساهمة في بناء اللعب والخروج بالكرة بشكل منظم.

خط الوسط

أما خط الوسط فشهد تواجد أوناحي من المغرب، وأونيديكا لاعب نيجيريا، الذي حصل على أعلى تقييم في التشكيل، وكاكوتا من الكونغو الديمقراطية، بعد سيطرتهم على وسط الملعب وصناعة الفارق في إيقاع اللعب.

خط الهجوم

وفي الخط الأمامي، تصدر الثلاثي إبراهيم مازا من الجزائر، ومبوكو من الكونغو الديمقراطية، ويونغا من الجابون، المشهد الهجومي، بفضل فاعليتهم الكبيرة أمام المرمى وصناعتهم للفرص وتسجيل الأهداف الحاسمة خلال الجولة.

وعكس التشكيل المثالي للجولة الثالثة التنوع الكبير في مستويات المنتخبات المشاركة، مؤكداً أن البطولة ما زالت تحمل الكثير من الندية والمفاجآت مع انطلاق الأدوار الإقصائية، في ظل استمرار بروز أسماء جديدة قادرة على صناعة الفارق في المراحل المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.