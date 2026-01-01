لقطات مثيرة تشعل دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025

شهدت منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، العديد من اللقطات المثيرة والجدلية التي خطفت الأضواء داخل المستطيل الأخضر وخارجه وتنوعت بين استفزازات وقرارات تحكيمية مثيرة واحتفالات كادت تتحول إلى كوارث إلى جانب أرقام تاريخية للاعبين كبار.

فيكتور أوسيمين يستفز مدرب تونس في مباراة نيجيريا

تسبب فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا في حالة من الجدل خلال مواجهة تونس بعدما احتفل بطريقة اعتبرت استفزازية عقب تسجيله الهدف الأول لـ"النسور الخضراء" قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وجاء الهدف من ضربة رأس متقنة بعد عرضية من أديمولا لوكمان ليمنح نيجيريا التقدم إلا أن احتفال أوسيمين دفع الحكم المالي بوبو تراوري لإشهار البطاقة الصفراء بحقه.

وأظهرت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام أوسيمين بالإشارة بإصبعه نحو دكة بدلاء المنتخب التونسي في تصرف بدا موجهاً للمدير الفني سامي الطرابلسي ما استدعى تدخل لاعبي المنتخبين لاحتواء الموقف.

وبعد المباراة أكد الطرابلسي أن أوسيمين عاتبه ظنا منه بأنه حاول التأثير على قرارات الحكم وهو ما نفاه مدرب تونس تماما، مشددا على احترامه لقواعد اللعبة ورفضه الدخول في أي احتكاك مع اللاعبين.

ضرب محمد صلاح أمام جنوب إفريقيا فى الوجه

وفي مباراة أخرى، خطف فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف دون رد اهتمام وسائل الإعلام العالمية، بعدما حسم محمد صلاح اللقاء من علامة الجزاء، ليقود الفراعنة إلى التأهل المبكر للأدوار الإقصائية.

ورغم أهمية الهدف، أثارت ركلة الجزاء جدلا واسعًا حيث تحفظت بعض المنصات الأجنبية على القرار التحكيمي، مشيرة إلى أن الحكم وتقنية الفيديو كانا الوحيدين اللذين اعتبرا اللقطة مخالفة تستحق احتساب ركلة جزاء.

تهور لاعب زامبيا في الاحتفال

كادت لحظة الفرح التي عاشها نجم منتخب زامبيا باتسون داكا أن تتحول إلى مأساة، عقب تسجيله هدف التعادل القاتل أمام مالي (1-1) في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وسجل داكا الهدف بضربة رأسية رائعة إلا أن احتفاله بمحاولة تنفيذ شقلبة خلفية أدى إلى سقوطه بشكل خطير على رقبته ما أثار حالة من الذعر داخل الملعب قبل أن يطمئن الجميع على سلامته بعد لحظات.

طرد كوليبالي نجم منتخب السنغال أمام بنين

تلقى كاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال بطاقة حمراء خلال مواجهة بنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد تدخل قوي أسفر عن دهس قدم أحد لاعبي المنافس.

ورغم الفوز بثلاثية نظيفة وتأهل "أسود التيرانجا" إلى دور الـ16 فإن طرد كوليبالي في الشوط الثاني شكل ضربة غير متوقعة للمنتخب السنغالي.

فرجاني ساسي يصل للمباراة رقم 100 مع منتخب تونس

شهدت مواجهة تونس وتنزانيا لحظة تاريخية، بعدما خاض فرجاني ساسي مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب بلاده عقب مشاركته كبديل في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) وهي النتيجة التي ضمنت تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ16، ليواصل ساسي كتابة اسمه بين أكثر لاعبي تونس مشاركة دولية.

وعقب اللقاء أكد ساسي أن المنتخب التونسي كان يسعى لتحقيق الفوز إلا أن التعادل كان كافيًا لتحقيق الهدف المنشود والتأهل للأدوار الإقصائية.