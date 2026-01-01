قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. مدبولي يتابع موقف تنفيذ الأعمال المتبقية بحديقة الفسطاط
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
محمد صلاح يتبرع بـ6% من ثروته ويواصل صناعة نموذج إنساني داخل مصر وخارجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات مثيرة تشعل دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية
منتصر الرفاعي

شهدت منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، العديد من اللقطات المثيرة والجدلية التي خطفت الأضواء داخل المستطيل الأخضر وخارجه وتنوعت بين استفزازات وقرارات تحكيمية مثيرة واحتفالات كادت تتحول إلى كوارث إلى جانب أرقام تاريخية للاعبين كبار.

فيكتور أوسيمين يستفز مدرب تونس في مباراة نيجيريا

تسبب فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا في حالة من الجدل خلال مواجهة تونس بعدما احتفل بطريقة اعتبرت استفزازية عقب تسجيله الهدف الأول لـ"النسور الخضراء" قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وجاء الهدف من ضربة رأس متقنة بعد عرضية من أديمولا لوكمان ليمنح نيجيريا التقدم إلا أن احتفال أوسيمين دفع الحكم المالي بوبو تراوري لإشهار البطاقة الصفراء بحقه.

وأظهرت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام أوسيمين بالإشارة بإصبعه نحو دكة بدلاء المنتخب التونسي في تصرف بدا موجهاً للمدير الفني سامي الطرابلسي ما استدعى تدخل لاعبي المنتخبين لاحتواء الموقف.

وبعد المباراة أكد الطرابلسي أن أوسيمين عاتبه ظنا منه بأنه حاول التأثير على قرارات الحكم وهو ما نفاه مدرب تونس تماما، مشددا على احترامه لقواعد اللعبة ورفضه الدخول في أي احتكاك مع اللاعبين.

ضرب محمد صلاح أمام جنوب إفريقيا فى الوجه 

وفي مباراة أخرى، خطف فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف دون رد اهتمام وسائل الإعلام العالمية، بعدما حسم محمد صلاح اللقاء من علامة الجزاء، ليقود الفراعنة إلى التأهل المبكر للأدوار الإقصائية.

ورغم أهمية الهدف، أثارت ركلة الجزاء جدلا واسعًا حيث تحفظت بعض المنصات الأجنبية على القرار التحكيمي، مشيرة إلى أن الحكم وتقنية الفيديو كانا الوحيدين اللذين اعتبرا اللقطة مخالفة تستحق احتساب ركلة جزاء.

تهور لاعب زامبيا  في الاحتفال 

كادت لحظة الفرح التي عاشها نجم منتخب زامبيا باتسون داكا أن تتحول إلى مأساة، عقب تسجيله هدف التعادل القاتل أمام مالي (1-1) في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وسجل داكا الهدف بضربة رأسية رائعة إلا أن احتفاله بمحاولة تنفيذ شقلبة خلفية أدى إلى سقوطه بشكل خطير على رقبته ما أثار حالة من الذعر داخل الملعب قبل أن يطمئن الجميع على سلامته بعد لحظات.

طرد كوليبالي نجم منتخب السنغال أمام بنين

تلقى كاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال بطاقة حمراء خلال مواجهة بنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد تدخل قوي أسفر عن دهس قدم أحد لاعبي المنافس.

ورغم الفوز بثلاثية نظيفة وتأهل "أسود التيرانجا" إلى دور الـ16 فإن طرد كوليبالي في الشوط الثاني شكل ضربة غير متوقعة للمنتخب السنغالي.

فرجاني ساسي يصل للمباراة رقم 100 مع منتخب تونس

شهدت مواجهة تونس وتنزانيا لحظة تاريخية، بعدما خاض فرجاني ساسي مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب بلاده عقب مشاركته كبديل في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) وهي النتيجة التي ضمنت تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ16، ليواصل ساسي كتابة اسمه بين أكثر لاعبي تونس مشاركة دولية.

وعقب اللقاء أكد ساسي أن المنتخب التونسي كان يسعى لتحقيق الفوز إلا أن التعادل كان كافيًا لتحقيق الهدف المنشود والتأهل للأدوار الإقصائية.

كأس الأمم الإفريقية فيكتور اوسمين محمد صلاح كوليبالي فرجاني ساسي لاعب زامبيا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي.. اكتشف أسباب ضيق التنفس المختلفة

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

بالصور

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

أكلة شتوية صحية.. طريقة عمل البليلة باللبن

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد