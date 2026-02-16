أبو مسلم: أتمنى الأهلي يواجه الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال



كشف أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، عن تمنيه أن يلتقي المارد الأحمر بنادي الترجي التونسي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.



وقال أبو مسلم في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "أتمنى أن يواجه الأهلي الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فالأهلي يقدم مستويات جدية للغاية أمام الفريق التونسي، لكن الترجي يمر بمرحلة صعبة بعد تغيير المدير الفني مؤخرًا، وحالته الحالية ليست الأفضل".



وأضاف: "وإذا لم يواجه الأهلي الترجي، أتمنى أن يلتقي بنهضة بركان، لأن مواجهة صن داونز ستكون صعبة، فهم متمرسون على مواجهة الأهلي ويعمدون اللعب في أجواء مناخية صعبة، بينما الأهلي يعرف كيف يلعب ضد الترجي ويكون محظوظًا معهم من ناحية الأداء".



وتابع: "أما بيراميدز، فقد نجح في تقديم أوراق اعتماده في إفريقيا هذا الموسم، الفريق متميز جدًا ومركز للغاية، على عكس الدوري المحلي.

وإذا كان عليّ اختيار مواجهة لفريق في ربع النهائي، أتمنى أن يكون الترجي أولًا ثم الجيش الملكي".



وأشار أبو مسلم إلى أن "بيراميدز يمتلك مهاجمين قادرين على التسجيل من أنصاف الفرص، مثل مايلي من عرضيات الشيبي".



وأكد: "أنا متحفظ على وجود توروب كمدير فني للأهلي، فالنادي كبير وكان من الضروري التعاقد مع مدرب مميز. منذ البداية قلت إنه ليس على مستوى شخصية الأهلي الكبيرة، ولا يوجد شكل أو هوية واضحة للفريق في وجود توروب".



واختتم: "النجاح مع الزمالك يعتمد على العدالة في التعامل مع اللاعبين، وهذا ما يجعل الفريق متماسكًا".