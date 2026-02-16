قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كمونة: لا تتعجلوا الحكم على كامويش.. وبن رمضان بدأ يستعيد مستواه

سمير كمونة
سمير كمونة
ميرنا محمود

أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن الحكم على المهاجم الجديد "كامويش" لا يزال مبكرًا، مشيرًا إلى أن اللاعب بحاجة إلى وقت وفرصة حقيقية لإثبات نفسه.

وقال كمونة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن كامويش ما زال أمامه مباراتان أو ثلاث للحكم عليه بشكل عادل، مستشهدًا بتجربة النجم الأنجولي فلافيو أمادو الذي استمر موسمًا كاملًا دون تسجيل أهداف قبل أن يتألق لاحقًا بقميص الأهلي.

وأضاف أن تحركات كامويش تبدو ضعيفة حتى الآن، وأنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، مطالبًا جماهير الأهلي بعدم التسرع في إصدار الأحكام عليه، خاصة في بداياته مع الفريق.

وشدد كمونة على أن الأهلي في حاجة إلى مهاجم قوي قادر على ترجمة الفرص إلى أهداف، مؤكدًا أن الفريق يهدر العديد من الفرص السهلة، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة الجيش الملكي.

وأشار إلى أن اللاعب محمد علي بن رمضان قدم مباراة مميزة أمام الجيش الملكي، وبدأ في استعادة مستواه المعهود خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل إضافة مهمة للفريق.

وأوضح كمونة أن أداء الأهلي أمام الجيش الملكي كان فوق المتوسط، لكن الفريق يمتلك قدرات أكبر من ذلك، متوقعًا أن يشهد الأداء تطورًا ملحوظًا مع عودة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، لما يمثلانه من قوة هجومية مؤثرة.

كما أشار إلى أن بصمات المدير الفني بدأت تظهر تدريجيًا على أداء الفريق، مؤكدًا أن الأهلي يحتاج في نهاية الموسم إلى تدعيم هجومي قوي، مضيفًا أنه في حال الاعتماد على محمد شريف سيكون ذلك خيارًا أفضل من كامويش في الوقت الحالي.

واختتم كمونة تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، لكن ما زال أمامه الكثير لتحقيق الأداء الأمثل الذي تنتظره جماهير الأهلي.

