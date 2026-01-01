تفوق الفراعنة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مصيرية أمام بنين يوم الإثنين المقبل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تصدره للمجموعة الثانية، يسعى الفراعنة للحفاظ على تفوقهم التاريخي واستكمال المشوار نحو اللقب.

مصر تتأهل متصدرة المجموعة الثانية

تصدر منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي 2–1 وجنوب أفريقيا 1–0، والتعادل مع أنجولا بدون أهداف، ليحجز مقعده في دور الـ16 لملاقاة بنين، ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال والكونغو الديمقراطية.

في المقابل، تأهل منتخب بنين إلى دور الـ16 بعدما حل ثالثا في المجموعة الرابعة ضمن قائمة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست إذ استهل مشواره بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل ثم حقق الفوز على بوتسوانا بالنتيجة ذاتها قبل أن يتلقى خسارة جديدة أمام السنغال في الجولة الأخيرة.

تاريخ مواجهات مصر وبنين

تأتي مواجهة الاثنين كالمباراة الخامسة بين المنتخبين، حيث تفوق منتخب مصر في المباريات الأربع السابقة بثلاثة انتصارات مقابل تعادل واحد، دون أي هزيمة، وسجل خلالها الفراعنة 14 هدفًا مقابل 5 فقط استقبلها مرماهم.

أبرز نتائج المباريات السابقة

20 يناير 2010: فوز مصر على بنين 2–0 في كأس أمم أفريقيا.

19 نوفمبر 2008: فوز مصر 5–1 في مباراة ودية.

4 سبتمبر 2005: فوز مصر 4–1 في تصفيات أمم أفريقيا.

4 يوليو 2004: تعادل مثير 3–3 في تصفيات أمم أفريقيا.

موعد مباراة مصر وبنين

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين يوم الإثنين الموافق 5 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي وسط ترقب جماهيري لمواجهة تحمل طابعا تنافسيا قويا.

قرر حسام حسن إجراء تغيير كامل للتشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة أنجولا الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي في ختام دور المجموعات، ليعتمد على لاعبين جدد في كافة المراكز.

التشكيل المتوقع لمصر أمام بنين

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – أحمد مصطفى «زيزو»

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمرو مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل