كأس الأمم الإفريقية.. موعد مباراة منتخب مصر وبنين

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، لمواجهة منتخب بنين في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

ويُواجه منتخب مصر نظيره منتخب بنين في السادسة مساء الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية.

بدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ثم التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الثالثة ليتصدر المجموعة بجدارة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 7 نقاط.