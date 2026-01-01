قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
فنلندا تصادر سفينة قادمة من روسيا للاشتباه بتخريب كابلات اتصالات بحرية
كأس الأمم الإفريقية.. موعد مباراة منتخب مصر وبنين
هجوم أوكراني جديد على مقاطعة كورسك الروسية ووقوع أضرار في 5 منازل
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل بسبب الجنـ.ـس
زلزال قوي يضرب جنوب شرق الهند مع أول أيام 2026
أبرز مباريات اليوم الخميس 1-1-2026.. والقنوات الناقلة
محمد إمام يُهنئ جمهوره بالعام الجديد: «كل سنة وانتوا حلوين جميعاً.. واستنوا الكينج»
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
كأس الأمم الإفريقية.. موعد مباراة منتخب مصر وبنين

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، لمواجهة منتخب بنين في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا. 

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

 

ويُواجه منتخب مصر نظيره منتخب بنين في السادسة مساء الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية بعدما احتل منتخب بنين المركز الثالث خلف السنغال والكونغو الديمقراطية.

بدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، ثم التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الثالثة ليتصدر المجموعة بجدارة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 7 نقاط. 

منتخب مصر بنين كاس الامم الافريقية

