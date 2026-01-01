قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

‏خوان بيزيرا يحتفل بالسنة الجديدة مع عائلته.. شاهد

‏خوان بيزيرا
‏خوان بيزيرا
سارة عبد الله

شارك خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر بيزيرا أثناء الاحتفال بالعام الجديد رفقة عائلته من منزله، وارتدوا ملابس موحدة في أجواء شتوية مميزة.

‏خوان بيزيرا مع عائلته

أرقام خوان بيزيرا 

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت، أرقام نجم الزمالك خوان بيزيرا، مع الأبيض عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب طلعت : "صدق أو لا تصدق .. خوان بيزيرا مع الزمالك .. سجل ٣ أهداف .. وحصل على ٧ انذارات".

وحقق نادي الزمالك ، الفوز على منافسه بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 45 من عمر المباراة، ليتأهل الزمالك لدور الـ 16 من كأس مصر.

خوان بيزيرا الزمالك انستجرام العام الجديد

