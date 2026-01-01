قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويسرا ..سقوط قتــلى وجرحى بانفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا
لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي
مواقيت الصلاة اليوم 1 يناير 2026 في محافظات ومدن مصر
موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في كأس الرابطة
أجبرت على الاعتزال.. أشرف قاسم يكشف أسرارا لأول مرة
أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد.. وأحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو
رسميا .. أسعار الذهب في مصر مستهل العام الجديد 2026
رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 ..سجل بياناتك الآن
مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عبدالله هشام

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق الاتحاد السكندري اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت

ويحاول شباب نادي الزمالك تحقيق الفوز لفرض أنفسهم على إدارة الأبيض للمشاركة بشكل مستمر مع الفريق الأول.

فيما يسعى الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط ثمينة لمحاولة الحفاظ على حظوظه للتأهل للدور القادم من البطولة.

وجاءت قائمة شباب الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى :  محمود أشرف الشناوي "2004" - محمد عبد الفتاح "2005" .

خط الدفاع :  هشام فؤاد "2005" - محمد إبراهيم "2005" - السيد أسامة "2006" - أحمد مجدي "2005" - محمد فرج "2008" - علي عبد المجيد "2006" -

خط الوسط : محمد حمد "2008" - أنس وائل "2005" - أحمد صفوت "2009" - أحمد خضري "2005" - محمود عصام الحصري "2005" - صلاح محمود "2008" - حسام عاشور التقي "2007" - حازم أسامة " 2003" - يوسف وائل الفرنسي "2005" - زياد مدحت " 2007"

خط الهجوم : أحمد خالد السمبوك "2005" - عمار ياسر "2005"

وكان مجلس الإدارة كلف كل من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين ويعاونه حازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول، بقيادة فريق الشباب بالنادي في لقاء الاتحاد السكندري المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

