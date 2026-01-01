صلاح سليمان : الزمالك قادر على حل أزمة القيد

أكد صلاح سليمان لاعب الزمالك السابق على ثقته الكاملة في حل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها النادي.

قال صلاح سليمان في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، لدي ثقة كبيرة في قدرة مجلس إدارة النادي على حل أزمة القيد خلال الأيام المُقبلة، ومن ثم التعاقد مع صفقات جديدة.

وأضاف، قطاع الناشئين بنادي الزمالك يضم العديد من اللاعبين المميزين القادرين على قيادة الفريق الأول مستقبلًا.

وشدد صلاح سليمان على أن الفترة الحالية صعبة داخل النادي وتحتاج لدعم ومساندة الجميع من أبناء النادي لعبور تلك الأزمة.