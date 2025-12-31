رسالة قوية من الونش لجماهير الزمالك: الكيان لا يزول

نشر محمود الونش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، عبّر خلالها عن فخره وانتمائه الكبير للقلعة البيضاء.





وأكد الونش أن اسم الزمالك كان السبب الرئيسي في معرفة الجماهير بهم، مشيرًا إلى أنهم لعبوا للمنتخبات واحترفوا باسم الزمالك، وهو ما جعل شأنهم عظيمًا بارتباطهم باسم النادي.





وتابع لاعب الزمالك: “مهما طال المشوار أو قصر، ومهما اعتلت الظروف واشتدت، فالزمالك باقٍ بنا أو بغيرنا”، في إشارة واضحة إلى قيمة النادي واستمراريته عبر التاريخ.





وأضاف الونش أن التاريخ كتبه الزمالك وسطره عبر الأجيال، مؤكدًا أنهم أبناء النادي، وفي حماه وخدمته مهما حدث، في رسالة تعكس الولاء والانتماء للكيان الأبيض

ويخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي اليوم قبل التوجه للإسكندرية لمواجهة فريق الاتحاد السكندري المقبلة، في كأس عاصمة مصر.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على بلدية المحلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدا الخميس ، فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتذاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر شبكة قنوات “أون سبورت”، بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العاصمة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

