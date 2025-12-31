قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى

أحمد حسن
أحمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ، حقيقة تعاقد الزمالك مع  طارق مصطفى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب أحمد حسن : مصدر.. الزمالك لم يستقر بشكل نهائي حتى الآن على التعاقد مع طارق مصطفى.

ويخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي اليوم قبل التوجه للإسكندرية لمواجهة فريق الاتحاد السكندري المقبلة، في كأس عاصمة مصر.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على بلدية المحلة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة
ويواجه نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدا الخميس ، فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتذاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر شبكة قنوات “أون سبورت”، بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العاصمة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

احمد حسن الزمالك صفقات الزمالك طارق مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

اتحاد جدة

تشكيل اتحاد جدة أمام نيوم في الدوري السعودي

روبرتو كارلوس

إصابة روبرتو كارلوس بوعكة صحية ونقله للمستشفى

سموحة

سموحة يعزز التعاون مع منطقة الإسكندرية للجمباز

بالصور

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد