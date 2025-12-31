طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي

كشف طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق كواليس اكتشافه لـ زيزو وترشيحه للانضمام للفارس الأبيض.

وقال طارق السيد خلال استضافته بـ موقع صدى البلد : الصدفة قادتنى لزيزو وقت ما كنت مدير فني لنادي المنيا وعرض علي أصدقائي فيديو للاعب ورفضت الفكرة وأكدت أنني أحب رؤية اللاعب في الملعب.

وأضاف: الإداري في نادي المنيا أبلغني بوجود لاعب يرغب في التدريب مع الفريق بسبب أزمة أوراق حدث له خلال فترة احترافه في البرتغال ورأيت كواليتي عالي جدا وفرق مستوى بينه وبين لاعبي المنيا.

سبب عودة زيزو من الاحتراف

وأوضح: تحدثت مع والده بعد التدريبات وأخبرني بسرقة إقامته في البرتغال وعاد للقاهرة على أمل العودة من جديد وكان بعيد عن الملعب لمدة 6 أشهر وكان تركيزه في الجيم.

وأردف: والد زيزو حينما تحدثت معه على قدرات وإمكانيات نجله ظن أنني أجامله فأخبرته على الفور برغبتي لضم اللاعب لنادي الزمالك ورحب بشدة.



وعن رحيل زيزو من نادي الزمالك قال: الأمور كانت صعبة بين الإدارة وزيزو وتحدثت خلال تلك الفترة مع والده ولكن بسبب ما حدث خلال فترة التجديد رأيت أن الباب أغلق تماما.