الوضع المالي للنادي صعب .. «المندوه» يكشف مصير معتمد جمال مع الزمالك

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن إدارة النادي تسعى لتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.

وأوضح المندوه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن الوضع المالي للنادي صعب، لكنه يملك حلولًا عملية لمعالجته بما يضمن استقرار النادي على المستويين الإداري والرياضي.

وأضاف المندوه، أن إدارة الزمالك تعمل بشكل مكثف على حل ملف أزمة القيد من خلال جدولة القضايا المعلقة وتسوية الأمور القانونية والإدارية المتعلقة بالفريق، مؤكدًا أن التركيز الأساسي حاليًا منصب على الأداء داخل الملعب وتحقيق الانتصارات. وأشار إلى أن لاعبي الفريق الأول لا يشغلهم موقف مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر، حيث يركزون بالكامل على الفوز في المباريات القادمة.

وفيما يخص الجهاز الفني، شدد أمين الصندوق على أن جمال عبد المخلص معتمد رسميًا في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أن الإدارة تقدّر جهوده وتستمر في دعمه. كما أوضح أن الإدارة تعمل على احتواء أزمة محمد عواد، مؤكدًا أن أي اختلافات واردة نظرًا لإدارة النادي في أوقات صعبة، لكنها لا تؤثر على استقرار الفريق أو مسيرته في المنافسات المحلية والقارية.