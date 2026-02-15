حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أطفال محتجزين من إدارة الهجرة الأمريكية
محمد على

ارتفع عدد الأطفال المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة بشكل حاد وسط حملة الترحيل الجماعي التي شنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تم احتجاز المئات الآن في منشأة كبيرة في تكساس حيث أفادت العائلات بتدهور الأوضاع بها.

وفقًا للبيانات التي ظهرت من مشروع بيانات الترحيل، تم احتجاز ما معدله 175 طفلاً يوميًا في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك ، مقارنة بحوالي 25 طفلاً يوميًا في نهاية إدارة بايدن.

تُجرى جميع إجراءات التعامل مع العائلات المحتجزة تقريبًا في مركز ديلي لمعالجة قضايا الهجرة في تكساس.

 أُغلق المركز عام ٢٠٢٤ في عهد الإدارة السابقة، ثم أُعيد افتتاحه لاحقًا. 

ومنذ إعادة افتتاحه، مرّ به نحو ٣٥٠٠ شخص من البالغين والأطفال. ويُحتجز فيه حاليًا ما يقارب ٥٠٠ طفل إلى جانب ٤٥٠ من أولياء أمورهم.

بخلاف الفترات السابقة التي كانت فيها العائلات المحتجزة في الغالب من الوافدين الجدد، فإن العديد من الأطفال المحتجزين الآن كانوا يعيشون في الولايات المتحدة ويلتحقون بالمدارس.

وتشمل الحالات المذكورة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات احتُجزت مع والديها خارج غرفة الطوارئ في مستشفى بولاية أوريجون، وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات أُخذ من مغسلة ملابس في شيكاجو، وطالب جواتيمالي يبلغ من العمر 13 عامًا احتُجز أثناء عملية تسجيل روتينية لدى إدارة الهجرة والجمارك مع والدته.

المحتجزين الأطفال المهاجرين مراكز احتجاز المهاجرين الولايات المتحدة ترامب

