بحضور نخبة من نجوم الفن | «إعلام الشيوخ» تناقش تفعيل حق الأداء العلني .. اليوم

تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2026، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر جلال بشأن تفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف ولمن جاوره من فناني الأداء.

ويُعد حق الأداء العلني واحدًا من الحقوق المالية الأصيلة للفنانين وأصحاب الحقوق المجاورة ، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.

نخبة من نجوم الفن في مجلس الشيوخ اليوم

ويشارك في الاجتماع عدد من أبرز نجوم الفن في مصر، في مقدمتهم: محمود حميدة، ومحمد رياض، وباسم “بيومي فؤاد”، ونيللي كريم، وهاني رمزي، وعمرو سعد، وميرفت أمين، ومي عمر، ومنى عبدالغني، وهشام ماجد، وعمرو يوسف، وإلهام شاهين، ورشوان توفيق.