الحرارة تهاجم المحاصيل الصيفية.. ومركز المناخ يكشف أخطر 72 ساعة على المزارعين

أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الموجة الحارة الحالية قد تتسبب في زيادة معدلات التنفيل وتساقط العقد الحديث في محاصيل الخضر والفاكهة، إلى جانب ضعف عمليات التلقيح والإخصاب في بعض المحاصيل الصيفية نتيجة الحرارة المرتفعة والرياح الساخنة، فضلاً عن تعرض النباتات لإجهاد شديد بسبب التفاوت الحراري السريع بين الأيام.

وأضاف “فهيم” خلال تصريحات له، أن هناك مخاطر متزايدة لظهور لفحات الشمس وحروق الثمار، خاصة في محاصيل المانجو والرمان والطماطم والفلفل، مع تنشيط الحشرات والأكاروسات المرتبطة بالأجواء الجافة والحارة، وزيادة معدلات البخر وفقد الرطوبة من التربة والنبات.

نصائح عاجلة للمزارعين

ونصح فهيم المزارعين بوقف عمليات الرش تماماً خلال ساعات الظهيرة، وتأجيل أي معاملات تسميد أو رش قد تسبب إجهاداً للنبات أثناء الذروة الحرارية، مع تنظيم الري ليكون في الصباح الباكر أو بعد العصر، وعدم تعطيش النباتات، بالإضافة إلى دعم المحاصيل بعناصر الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفقاً لطبيعة كل محصول.

كما شدد على أهمية التظليل الجزئي للمشاتل والمحاصيل الحساسة، والمتابعة الدقيقة لبساتين المانجو والزيتون والعنب والخضر الثمرية خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع تجنب عمليات التقليم أو إزالة الأوراق أثناء الموجة الحارة حفاظاً على النباتات من الإجهاد المباشر.

واختتم الدكتور محمد علي فهيم تصريحاته بالتأكيد على أن أخطر موجات الحرارة في مصر كثيراً ما تبدأ خلال فصل الربيع وليس الصيف، مشيراً إلى أن أعلى درجة حرارة مطلقة تم تسجيلها في القاهرة كانت خلال شهر “بشنس” أيضاً، عندما تجاوزت الحرارة نحو 51 درجة مئوية في ربيع عام 2018، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية ومتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول خلال الفترة الحالية شديدة التقلب.