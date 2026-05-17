طفرة حقيقية رغم التحديات .. انتهاء 90% من المرحلة الأولى من «حياة كريمة» | تفاصيل

أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن أن الأزمات العالمية كان لها تأثير مباشر على أسعار المواد الخام وسلاسل الإمداد، إلا أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أنه تم الانتهاء من 90% من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، ومن المقرّر الانتهاء من جميع المشروعات بنسبة 100% خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد بدء المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تستهدف تطوير 1650 قرية في 20 محافظة، مؤكدًا أن هذا الرقم كبير ويعكس حجم ما يتم تنفيذه من خطة تنموية متكاملة.

وأشار إلى أن الحكومة تخطط لإطلاق مرحلة ثالثة، بهدف تقديم الخدمات لجميع قرى محافظات مصر الـ27، بما يضمن وصول التنمية والخدمات إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هناك قرى محرومة من خدمات الصرف الصحي، لكن المحافظات الموجودة بالمرحلة الأولى من حياة كريمة تم توصيل الصرف لها بنسبة 100%، وأن ما يحدث بشكل عام يمثل طفرة حقيقية بهذا المشروع.