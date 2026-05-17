قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
ثابت بدون تغيير.. الذهب يستقر في الصاغة بعد ساعتين من التعاملات الصباحية اليوم
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يشعل حفل أبو ظبي بأغانيه
البنك الأهلي يصطدم بالجونة في مواجهة مهمة بمجموعة الهبوط بالدوري الممتاز
وزير الرياضة يهنئ المعجزة أمينة عرفي ومصطفي عسل ببطولتي العالم للإسكواش
الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في انتهاكات وتعذيب الأسرى الفلسطينيين
"الدفاع الروسية": تدمير واعتراض 556 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وليالٍ عشر.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح| فيديو
3.2 مليون طن .. قفزة في توريد القمح المحلي
بنسبة 64% من المستهدف.. "الزراعة" تعلن قفزة في توريد القمح المحلي
الحكومة تدرس تنفيذ مرحلة ثالثة من مشروع حياة كريمة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإثنين أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم الأمر

متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإثنين أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم الأمر
متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإثنين أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم الأمر
شيماء جمال

يتساءل الكثير عن موعد أول أيام ذي الحجة 2026، وسيتم حسم هذا الأمر اليوم، حيث سوف تستطلع المملكة العربية السعودية ودار الإفتاء المصرية، هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، اليوم الأحد الموافق 29 من شهر ذي القعدة الهجري ، و17 مايو لعام 2026 ميلاديًا، بعد المغرب.

وبناء على الرؤية سيتم تحديد هل العشر من ذي الحجة 2026 تبدأ  الإثنين أم الثلاثاء ، حيث إنه إذا كان يوم غد الاثنين الموافق 18 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة فإن أول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تكون الثلاثاء.

أما إذا تبين أن شهر ذي القعدة 29 يومًا فقط فسيكون غدا الاثنين الموافق 18 مايو 2026 هو غرة ذي الحجة .

دعاء رؤية هلال ذي الحجة

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهلال يقول دعاء رؤية الهلال «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526]).

وعن دعاء رؤية الهلال، قال الله عز وجل في كتابه الكريم أن كل المخلوقات تعبده، وتُسَبِّح بحمده؛ قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» [الإسراء من الآية:44]؛ ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشعر ذلك جيدًا؛ ومن ثَمَّ نجده في بعض الأحاديث يُخاطب هذه المخلوقات غير العاقلة، ويخبرها أنه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يعبدون الله عز وجل معها.

وكان من هذه المخاطبة ما يفعله مع الهلال في أول كل شهر هجري (قمري)، كما في الحديث الذي معنا.قوله: «أَهِلَّهُ» أي: أطلعه علينا، وأرنا إياه؛ والمعنى: اجعل رؤيتنا له مقترنًا بالأمن والإيمان، وقوله: «بِالْأَمْنِ» أي: مقترنًا بالأمن من الآفات والمصائب، وقوله: «وَالْإِيمَانِ» أي: بثبات الإيمان فيه، وقوله: «وَالسَّلَامَةِ» أي: السلامة عن آفات الدنيا والدين. قوله: «رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»: خطاب للهلال الذي استهل، وهذه إشارة إلى تنزيه الخالق أن يشاركه شيء فيما خلق.

ذو الحجة متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة هلال ذي الحجة الافتاء السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

عيدية الحكومة قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

جماهير الزمالك

رد فعل غير متوقع من إبراهيم فايق بعد خسارة الزمالك أمام العاصمة

ييس توروب

الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي

انفجار مدوٍّ يهز وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية

انفجار مدوٍّ يضرب وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية .. والجيش يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد خسارة لقب الكونفدرالية

هيثم فاروق

هيثم فاروق: ركلات الترجيح حرمت الزمالك من الكونفدرالية.. والدوري أهم الآن

شوبير

شوبير عن خسارة الزمالك: الفريق افتقد الروح وانهار في أصعب لحظة

بالصور

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

بالشراشيب والمجوهرات..ياسمين صبري تثير الجدل من مهرجان كان

بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان
بالشراشيب و المجوهرات..ياسمين صبرى تثير الجدل من مهرجان كان

لوك كاجوال.. هاجر أحمد تبهر متابعيها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

رانيا منصور تستعرض رشاقتها.. شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد