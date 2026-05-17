محافظ الغربية يودّع حجاج الجمعيات الأهلية قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة

حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، فجر اليوم، على توديع حجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك بحضور العميد دكتور عصام عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من أسر وذوي الحجاج.

توجيهات محافظ الغربية

وسادت أجواء من الفرحة والدعوات بين الحجاج وذويهم، فيما حرص المحافظ على مصافحة الحجاج والاطمئنان عليهم، مهنئًا إياهم بهذه الرحلة المباركة، ومتمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية حجاج بيت الله الحرام، مشددًا على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للحجاج طوال رحلة السفر، مع تيسير جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وثمّن المحافظ جهود الفرق الطبية في الانتهاء من الفحوصات والتطعيمات المطلوبة، إلى جانب الدور التوعوي الذي تقوم به الجهات المختصة لتعريف الحجاج بكيفية أداء المناسك بالشكل الصحيح.

وداع حجاج

وخلال حديثه مع الحجاج، وجّه المحافظ رسالة إنسانية قال فيها:

“ندعوكم إلى الإكثار من الدعاء لمصرنا الغالية بأن يديم الله عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ شعبها وقيادتها، فأنتم في أطهر بقاع الأرض وتحملون دعوات كل المصريين”.