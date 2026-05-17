انطلاق برنامج المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

أكدت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد أنه سيتم بداية من اليوم الأحد، انطلاق سلسلة مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالاستعانة بنخبة من المعلمين والخبراء المختصين بكافة المواد الدراسية، وذلك للتخفيف عن أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية، وذلك في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع قرب امتحانات نهاية العام الدراسي.



مواجهة الدروس الخصوصية



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد أن هذه المحاضرات تأتي من منطلق الاهتمام بتوفير جميع سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ولدعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، واطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسي وأساليب الامتحانات.

وتضم المراجعات التعليمية نخبة من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات بالتخصصات المختلفة وسيتم تنظيمها على مستوى مراكز المحافظة الخمس بالقاعات الحكومية المكيفة التابعة للمديرية والوحدات المحلية.