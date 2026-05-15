قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبيك اللهم لبيك.. رئيس بعثة حج القرعة: وصول 16 ألفا و464 حاجا للأراضي المقدسة
أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو
استشاري نفسي: السوشيال ميديا جعلت التواصل عزلة وزودت الاكتئاب
440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026
خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن
خطوة استراتيجية.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم قصر إبريم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
موعد كسوف الشمس الكلي 2026
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
من المجموعات إلى النهائي.. تفاصيل النسخة الأكبر لكأس العالم 2026
اندلاع حريق بشونة كتان بالغربية والدفع بـ7 سيارات مطافئ
مسيرات مفخخة.. انفجارات قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تحتفل بتجديد رئاسة مصر للمؤتمر العام للإيسيسكو وتثمن دعم الرئيس السيسي للتعليم والثقافة

رئيس جمهورية مصر العربية
رئيس جمهورية مصر العربية
الغربية أحمد علي

أعرب الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن خالص تهانيه وفخره باسم أسرة الجامعة، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة القرار التاريخي الذي اتخذ بالإجماع خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مدينة “قازان”، والذي قضى بتجديد رئاسة جمهورية مصر العربية للمؤتمر لدورة جديدة.

توجيهات جامعة طنطا 

وتقدم الدكتور محمد حسين، أيضًا، بأسمى التهاني إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرًا لجهود الوزارة في تمثيل مصر بتميز في المحافل الأكاديمية والثقافية الدولية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التجديد يمثل شهادة ثقة دولية متجددة في الدور الريادي الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا منارة للعلم وقبلة للثقافة في العالم الإسلامي. كما أشار إلى أن الإنجاز يعكس التقدير العالمي للمبادرات المصرية في مجالات التحول الرقمي التعليمي، وحماية التراث، ودعم البحث العلمي.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا، كجزء من منظومة التعليم العالي المصرية، ستواصل تقديم كافة إمكاناتها العلمية والبحثية لدعم أهداف المنظمة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الثقافي بين شعوب العالم الإسلامي.

اخبار محافظة الغربية رئيس مصر اليونسكو جامعة طنطا تبادل الخبرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وحدات سكنية

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

وحدات سكنية

مش عارف بتترفض ليه؟.. الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الانجليزي

عمر مرموش

مرموش يطارد المجد.. وحلم مصري ثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي

الزمالك

فرج عامر: الزمالك الأقرب لحصد الكونفدرالية.. واتحاد العاصمة أقل فنيًا

بالصور

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد