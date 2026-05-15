جامعة طنطا تحتفل بتجديد رئاسة مصر للمؤتمر العام للإيسيسكو وتثمن دعم الرئيس السيسي للتعليم والثقافة

أعرب الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن خالص تهانيه وفخره باسم أسرة الجامعة، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة القرار التاريخي الذي اتخذ بالإجماع خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مدينة “قازان”، والذي قضى بتجديد رئاسة جمهورية مصر العربية للمؤتمر لدورة جديدة.

وتقدم الدكتور محمد حسين، أيضًا، بأسمى التهاني إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرًا لجهود الوزارة في تمثيل مصر بتميز في المحافل الأكاديمية والثقافية الدولية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التجديد يمثل شهادة ثقة دولية متجددة في الدور الريادي الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا منارة للعلم وقبلة للثقافة في العالم الإسلامي. كما أشار إلى أن الإنجاز يعكس التقدير العالمي للمبادرات المصرية في مجالات التحول الرقمي التعليمي، وحماية التراث، ودعم البحث العلمي.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا، كجزء من منظومة التعليم العالي المصرية، ستواصل تقديم كافة إمكاناتها العلمية والبحثية لدعم أهداف المنظمة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الثقافي بين شعوب العالم الإسلامي.