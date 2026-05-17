تحرير 11 محضرا في حملات تموينية مكثفة شرق النيل ببني سويف

تمكنت إدارة تموين شرق النيل في بني سويف من شن حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، تنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وتحت إشراف أحمد عنتر وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة التموينية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملة، التي قادها أحمد عبد السلام مدير الإدارة، عن تحرير 11 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية والمخابز البلدية.



وتضمنت نتائج الحملة تحرير محضر ضبط لـ1000 كرتونة سناكس مجهولة المصدر بإجمالي 12 ألف عبوة، بالإضافة إلى ضبط 250 كرتونة حلويات مجهولة المصدر بإجمالي 6050 كيسًا، كما تم تحرير محضر آخر لضبط مياه غازية مجهولة المصدر بإجمالي 3600 عبوة.

كما تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب تحرير مخالفتين لإنتاج خبز ناقص الوزن بمخابز بلدية، فضلًا عن مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين.

وأكدت مديرية التموين ببني سويف استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لكل صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة وحقوق المواطنين.