محافظ بني سويف يتابع مُستجدات العمل في ملفات التصالح والتقنين والتعديات والمتغيرات المكانية

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الاجتماع المُوسع الذي عقده "اليوم" بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي وسير العمل في ملفات: التصالح على بعض مخالفات البناء، تقنين أراضي أملاك الدولة، المتغيرات المكانية ومواجهة التعديات.

تناول الاجتماع مناقشة آخر المُستجدات في ملف المتغيرات المكانية، حيث تم استعراض تقارير وحدة المتغيرات المكانية وبيان المستهدف والمحقق منها، والموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف إزالة التعديات والبناء المخالف، بجانب بحث تنفيذ مزيد من الإجراءات لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة، وتم عرض مؤشرات الأداء، والموقف التعاقدي، فضلاً عن متابعة معدلات ونسب الأداء بملف التصالح، والتأكيد على تكثيف عمل اللجان المعنية، لسرعة الانتهاء من كل الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة.

وتضمن الاجتماع حزمة من التكليفات، شملت التأكيد على تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والمتغيرات المكانية لاستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من طلبات التقنين المستوفاة وتقديم التيسيرات اللازمة للجادين، مع استمرار المتابعة لأعمال اللجان، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة للالتزام بالجداول الزمنية والمدد القانونية لكل إجراء من الإجراءات المقررة والمنظمة لطبيعة وسير عمل المنظومة، والاستعداد لأي متابعات أو زيارات ميدانية قد تقوم بها فرق ولجان التفتيش والمتابعة من المحافظة أو الوزارة.