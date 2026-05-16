رئيس جامعة بني سويف يتفقد الخدمات الطبية وانتظام العمل

قام الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بزيارة مفاجئة إلى المستشفى الجامعي ببني سويف، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، في إطار حرص الجامعة على تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين. حيث رافقه محمد سليم أمين عام الجامعة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس جامعة بني سويف قسم الكلى وتابع التطوير بالقسم، وقسم الأوعية الدمويه، وعددًا من الأقسام الطبية والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، كما تابع تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع إلى عدد من المرضى وذويهم للتعرف على آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد الدكتور طارق علي، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي والمستشفيات الجامعية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لخدمة المجتمع، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى على مدار الساعة.

كما وجه رئيس الجامعة بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على جودة الخدمة الطبية، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل والوقوف على احتياجات المستشفى بصورة مباشرة.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى الجامعي، مثمنًا دورهم الكبير في تقديم الرعاية الصحية وخدمة أهالي محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.