رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: 121 وحدة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية للمواطنين من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الرعاية الصحية وتحقيق الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور أحمد أشرف مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية، وبمتابعة منسقي المبادرات بالمديرية والإدارات الصحية.

وأكدت المديرية مواصلة فرق المبادرات الرئاسية بالوحدات الصحية تقديم خدمات مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، بالإضافة إلى خدمات مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

كما تشمل الخدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي تستهدف الكشف عن أورام القولون والبروستاتا والرئة وعنق الرحم، إلى جانب مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن التي تقدم حزمة متكاملة من الفحوصات الطبية للمسنين.

وتواصل الفرق الطبية أيضًا تقديم خدمات مبادرة دعم صحة الأم والجنين، والتي تستهدف الكشف المبكر عن سكر الحمل والفيروسات التي قد تنتقل من الأم إلى الجنين، فضلًا عن مبادرة الكشف المبكر لضعف السمع لدى حديثي الولادة.

وأوضحت مديرية الصحة أن الخدمات تُقدم من خلال 121 وحدة صحية منتشرة بمختلف مراكز المحافظة، إلى جانب عدد من الفرق المتنقلة داخل الهيئات الحكومية، بما يسهم في التوسع في تقديم الخدمات الصحية المجانية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.


كما شهدت القافلة الطبية لأهالى قرية الرياض بمركز ناصر برعاية مؤسسة ممدوح شرف الدين للأعمال الخيرية برئاسة الحاج علي ممدوح وبالتعاون مع جمعية رؤية وجميعة رسالة فرع فيصل والوحدة الصحية بالرياض قافلة ضمت  8 عيادات فى جميع التخصصات بخلاف التحاليل المجانية والأدوية مجانية ونظارات وسماعات أذن وأطراف صناعية مجانية

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات
أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟
برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك
