قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف لغز فتاة المنيا.. رفضت خطوبته فانتقم بـ"الذكاء الاصطناعي"
دلائل ربوبيته.. خطيب المسجد الحرام: الله خصص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل
مجموعة مصر.. قائمة بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
ترامب: إذا لم نحصل على السلاح النووي من إيران سندخل وسيتم إزالته
بفستان تايجر.. نسرين أمين تلفت الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور
مصر وطاجيكستان توقعان أول اتفاقية للنقل الجوي بين البلدين
نبيلة مكرم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة نجلها بأمريكا: قلبي اتكسر واتشعبطت في ربنا
مقترح برلماني: تخصيص يوم سنوي للاحتفال بأصحاب المعاشات
نجوم الرياضة يشاركون في تشييع جنازة والد نادر شوقي| فيديو
ترامب يلوّح بخيارات أكثر حدة ضد إيران.. والمفاوضات على حافة الانهيار
السفير النرويجي يعبر عن تقدير بلاده لجهود مصر في ملفات البيئة والمناخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. ترجمة خطبة صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز إلى لغة الإشارة لدمج ذوي الإعاقة السمعية

صلاة الجمعة ببني سويف
صلاة الجمعة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

 تواصلت فعاليات المبادرة التي تنفذها محافظة بني سويف بالتعاون مع مديرية الأوقاف، وتحت إشراف إدارة شؤون الإعاقة بالديوان العام، لترجمة خطبة صلاة الجمعة إلى لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية "الصُمّ"، في إطار توجيهات القيادة السياسية في مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد "اليوم" مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف ترجمة خطبة صلاة الجمعة إلى لغة الإشارة، بواسطة مترجم لغة الإشارة الأستاذ محمد حسين عبد الوهاب، معلم كبير بمدرسة الأمل للصُمّ وضعاف السمع، الذي خصصته مديرية الأوقاف،وبحضور: الأستاذ سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة، وفضيلة الشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر، والشيخ محمد عثمان إمام وخطيب المسجد، الذي ألقى الخطبة وأمّ المُصلين في صلاة الجمعة.

تناولت خطبة الصلاة موضوع "فضائل الأيام العشر من ذي الحجة"، حيث أشار إمام وخطيب المسجد إلى خصائص وفضائل العشر الأوائل من الشهر الحرام، والتي أقسم بها المولى عز وجل دليلًا وبرهانًا على عظمتها ومكانتها، كما سماها الأيام المعلومات، مستعرضًا أهم وأفضل الأعمال الواجبة في تلك الأيام، ومنها: التوبة الصادقة، وإصلاح ذات البين، والتكبير، والتحميد، والذكر، والصيام.

وعلى هامش الصلاة، أوضح وكيل وزارة الأوقاف الدكتور سعيد حامد أن مبادرة ترجمة خطبة صلاة الجمعة إلى لغة الإشارة تتم بالتعاون بين وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبالتنسيق مع إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا دراسة التوسع في المبادرة بباقي المساجد الرئيسية بعواصم المدن، كنقطة انطلاق وبداية لإمكانية تعميمها بباقي المساجد الكبيرة.

من جانبه، أوضح سيد سعد مدير شئون الإعاقة أن هذه المبادرة تُعد إحدى مخرجات الندوة التثقيفية التي تم عقدها في أبريل الماضي، وأسفرت عن عدة توصيات لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكان من أبرزها إعادة تفعيل هذه المبادرة التي سبق وأن نفذتها المحافظة منذ سنوات قبل أن تتوقف، منوهًا بأنه يتم حاليًا التجهيز والإعداد لترجمة خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، أشار الشيخ على دياب مدير أوقاف البندر إلى توجيهات وكيل الوزارة الدكتور سعيد حامد، بتوفير التيسيرات اللازمة لتسهيل تنفيذ المبادرة بمسجد عمر بن عبد العزيز كنقطة بداية، لتعزيز التعاون مع المحافظة في إمكانية التوسع فيها وتعميمها، في خطوة تهدف إلى تحقيق الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من الشعائر الدينية.

كان مدير شئون الإعاقة قد عرض تقريرًا شهريًا تضمن الإشارة إلى مجمل الجهود والأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 8 أبريل إلى 6 مايو الجاري، وشملت الجوانب التوعوية بملف الإعاقة، والجوانب الإنسانية والترفيهية، وتقديم الرعاية الطبية، والتثقيف والتوعية الدينية لذوي الإعاقة السمعية من الصُمّ، بجانب اقتراح بعض التوصيات لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

بني سويف صلاة الجمعة محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

مشغولات ذهبية

مزيد من التراجع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

سيلينا

زوج سيلينا غوميز يفضح نظامها الغذائي: تأكل مثل الأطفال

ياسمين صبري

ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تخطف بجلسة تصوير في منزلها

بالصور

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك كاجوال.. كندة علوش تستعرض رشاقتها مع الأصدقاء

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

أحدث 5 سيارات زيرو أقل من مليون جنيه في السوق المصري

سيارات زيرو
سيارات زيرو
سيارات زيرو

لوك مختلف.. بسنت شوقي تستعرض رشاقتها برفقة محمد فراج

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد